Policjanci uratowali 3-latka Data publikacji 02.10.2020 Policjanci z żyrardowskiej drogówki do przyjazdu pogotowia, reanimowali 3-letnie dziecko, które brało udział w wypadku drogowym w Mszczonowie. Na szczęście dziecko udało się uratować, jednak kierowca drugiego samochodu nie przeżył wypadku. Trwa ustalanie dokładnej przyczyny wypadku.

Wczoraj rano, 01.10.2020 r., w Mszczonowie na ul. Grójeckiej doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dyżurny żyrardowskiej komendy natychmiast na miejsce skierował policjantów, którzy zaczęli udzielać pomocy poszkodowanym w wypadku. Wśród osób biorących udział w zdarzeniu był 3-letni chłopiec, który nie oddychał i ustały jego funkcje życiowe. Funkcjonariusze szybko przystąpili do jego reanimacji, która trwała aż do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Po przybyciu na miejsce ratowników medycznych dziecko zostało im przekazane. Chłopiec został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Jego straszy brat oraz kierująca fordem, którzy uczestniczyli w zdarzeniu z poważnymi obrażeniami, również zostali przetransportowani do szpitala. Niestety zderzenie to okazało się być tragiczne w skutkach dla kierującej drugim samochodem. 58-letnia kobieta nie przeżyła wypadku.

Jak wstępnie ustalili policjanci wykonujący czynności na miejscu zdarzania, kierująca fordem z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z hyundaiem. Ruch na tym odcinku drogi został zablokowany na kilka godzin. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśniają żyrardowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie.

Policjanci apelują też do kierujących o rozważną i ostrożną jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego.

