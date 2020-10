Z oskarżonymi w świętokrzyskiej filharmonii Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś po raz drugi świętokrzyscy policjanci realizowali niełatwą i logistyczne skomplikowaną operację, doprowadzenia łącznie 14 oskarżonych do świętokrzyskiej filharmonii. Tam właśnie została zorganizowana tymczasowa sala rozpraw, która pomieściła łącznie kilkadziesiąt osób. W tych działaniach wzięli udział mundurowi z Wydziału Konwojowego KWP w Kielcach, Oddziału Prewencji KWP w Kielcach, Komisariatu Policji III w Kielcach oraz świętokrzyscy kontrterroryści.

Dziś, 02.10.2020 r., świętokrzyscy policjanci po raz drugi stanęli na wysokości zadania i wykonali logistyczne skomplikowaną operację, doprowadzenia łącznie 14 oskarżonych do świętokrzyskiej filharmonii. W tym nietypowym miejscu została zorganizowana sala rozpraw, która pozwoliła na pomieszczenie łącznie 14 oskarżonych, ich obrońców, a także kilkudziesięciu policjantów. Mundurowi stali przed trudnym zadaniem, gdyż wszyscy doprowadzani musieli dojechać na wyznaczony parking w niemal tym samym momencie, skąd sprawnie w asyście funkcjonariuszy przechodzili do jednej z sal. Dodatkowo policjanci musieli zadbać, by oskarżeni nie mieli możliwości komunikowania się ze sobą. Temu wszystkiemu towarzyszyły nadzwyczajne środki ostrożności, które były wdrożone zarówno w środku, jak i przed budynkiem, zlokalizowanym w ścisłym centrum Kielc.

(KWP w Kielcach/js)