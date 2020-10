Zostać policjantem, to był ich życiowy cel. Rozmowa z nowymi funkcjonariuszami Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Posterunkowy Błażej Kancelarz oraz posterunkowy Marek Czarnowski to nowi policjanci, którzy zasilili szeregi krośnieńskiej komendy. Od szkoły średniej, kiedy to stali się uczniami klas mundurowych obrali sobie jeden cel - zostać stróżem prawa. Mimo, że nie mają jeszcze doświadczenia w Policji, już teraz są dumni, że stają się częścią tej formacji.

Posterunkowy Błażej Kancelarz oraz posterunkowy Marek Czarnowski to młodzi policjanci krośnieńskiej komendy. Wprawdzie nie mogą się jeszcze podzielić policyjnym doświadczeniem jednak podczas spotkania z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim młodszym inspektorem Maciejem Sipkiem oraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji aspirantem sztabowym Markiem Żelkiem opowiedzieli o powodach, które skłoniły ich do związania przyszłości z Policją, procesie rekrutacji, a także swoich planach i oczekiwaniach. Pan Komendant określił z kolei jakie są oczekiwania i wymagania wobec ich pracy, omówił kwestię odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz przypomniał o szacunku do munduru. Na zakończenie zapewnił, że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie przełożonych oraz starszych kolegów, a także zachęcał do samorozwoju i realizowania zamierzonych celów.

Co zatem skłoniło ich do podjęcia takiej decyzji? Jak sami mówią, wstąpienie w szeregi Policji było dla nich przede wszystkim następstwem procesu edukacji. Służba w tej formacji planowana była od czasów szkoły średniej. W przypadku Błażeja Kancelarz była to klasa mundurowa w Gubinie, natomiast Marek Czarnowski wybrał klasę mundurową o profilu policyjnym w Czerwieńsku. Zajęcia prowadzone w obydwu placówkach umożliwiły im poznanie pracy policjantów od wewnątrz. Organizowane przez funkcjonariuszy spotkania dające możliwość bezpośredniej rozmowy z policjantami różnych wydziałów, liczne zajęcia teoretyczno-praktyczne takie jak strzelectwo, samoobrona, lekcje z technikiem kryminalistyki, czy możliwość obejrzenie sprzętu wykorzystywanego w codziennej pracy, uświadomiły im, że służba w mundurach policyjnych to coś co chcą robić w przyszłości.

Po złożeniu odpowiedniej dokumentacji w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, oczekiwali na wyznaczenie terminu testu wiedzy i sprawności fizycznej. Z racji ciągłej aktywności fizycznej oraz posiadania podstawowej wiedzy na temat pracy w tej formacji, ten etap nie sprawił im większego problemu. Co zatem okazało się dla nich trudniejsze? Test psychologiczny, który jest kolejnym etapem rekrutacji. Jest on ukierunkowany na sprawdzenie osobowości oraz przydatności do pracy jako funkcjonariusz, za czym idzie brak możliwości przygotowania się do niego. Pozytywne ukończenie wymienionych etapów skutkowało rozmową kwalifikacyjną w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie skierowaniem na badania psychologiczne oraz komisję lekarską. Aktualnie oczekują na uroczyste ślubowanie i szkolenie podstawowe, które odbędzie się w jednej ze szkół Policji.

A jakie są ich osobiste oczekiwania? Spodziewają się możliwości zdobywania wiedzy, rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji. Posterunkowy Marek Czarnowski chciałby w przyszłości pracować w Wydziale Kryminalny, gdzie będzie mógł rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne i uczestniczyć w nietypowych zdarzeniach. Natomiast posterunkowy Błażej Kancelarz na chwilę obecną bardziej myśli o służbie prewencyjnej. W jego planach na przyszłość, ze względu na specyfikę pracy, jest służba w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji. Zdają sobie jednak sprawę, że przed nimi wiele lat nauki i wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć. Mimo, że nie mają jeszcze doświadczenia w Policji, już teraz są dumni, że stają się częścią tej formacji i będą mogli brać czynny udział w budowaniu bezpieczeństwa publicznego. „Zrobimy wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom i nie zawieść osób, które będą liczyły na naszą pomoc” - dodają.

Jeśli ciekawi cię, co o służbie w Policji myślą inni policjanci zapraszamy do przeczytania cyklu wywiadów: O służbie w Policji oczami policjantów. Przypominamy także wszystkim kandydatom, że Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim jest inicjatorem doskonalenia umiejętności sprawnościowych dla wszystkich osób, które wiążą swą przyszłość z Policją. Zajęcia prowadzone są przez wyszkolonych instruktorów, którzy demonstrują prawidłowość przejścia toru, a także podpowiadają jak technicznie pokonać poszczególne przeszkody, by móc zrobić to sprawnie i zmieścić się w wymaganym czasie. Najbliższe spotkania odbędą się w Zielonej Górze w sali gimnastycznej Hali Akrobatyczno-Sportowej przy ulicy Urszuli 22, w godzinach 12-14 w dniach 7,14, 21,28 października.

Wszelkie informacje dotyczące doboru do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a także dzwoniąc pod numery telefonów: 47 794 5270/71 - Zespół Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, oraz 47 791 1260/61 lub 797 800 880 - Zespół do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim