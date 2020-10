Ruszyła kampania „Prowadzę - jestem trzeźwy” Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W bieżącym roku nietrzeźwi kierujący byli już sprawcami aż 873 zdarzeń na śląskich drogach. W 126 wypadkach spowodowanych przez pijanych kierowców zginęło 9 osób, a 135 zostało rannych. Dane uwzględniające okres od stycznia do sierpnia są zatrważające. Statystycznie w każdym miesiącu nietrzeźwi „za kółkiem” powodują blisko 110 zdarzeń (prawie 4 każdego dnia), w których ginie 1 człowiek, a niemalże 16 zostaje rannych. Niestety taka sytuacja panuje od wielu lat. Dlatego rusza kolejna odsłona kampanii „Prowadzę - jestem trzeźwy”.

Kampania społeczna „Prowadzę - jestem trzeźwy” ma przypominać o tych dramatycznych liczbach. Śląska Policja aktywnie uczestniczy w prowadzonej akcji, której organizatorami są Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka przy współpracy z Samorządem Województwa Ślaskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Propagowanie trzeźwości leży w interesie każdego z użytkowników dróg. Nawet jeśli sami staramy się być w zgodzie ze wszystkimi przepisami, to spotkanie z pijanym kierowcą skreśla nasze bezpieczeństwo na drodze. Opóźnienie reakcji, brak kontroli nad pojazdem, zaburzona ocena odległości i prędkości, czy brak koordynacji ruchowej to sfery, na jakie wpływa alkohol w ludzkim organizmie. I nie ma tu żadnych wyjątków. Ktoś, kto prowadzi kilkutonowy pojazd i nie jest w stanie nad nim panować, musi liczyć się z tym, że może zostać potencjalnym zabójcą drogowym. I, niestety, nie są to puste słowa… Pozytywnym faktem jest coraz częstsza reakcja „zwykłych” ludzi, którzy pomagają eliminować z dróg nietrzeźwych kierowców. Taka postawa wielokrotnie pozwala uratować czyjeś zdrowie, a często nawet życie. Pamiętaj! Nie reagujesz- akceptujesz.

Trzeźwość za kierownicą obowiązuje nas każdego dnia o każdej porze. Od tej zasady nie ma wyjątków. Apelujemy więc o rozsądek i trzeźwość za kierownicą zawsze i wszędzie. Wzmożona akcja medialna kampanii „Prowadzę - jestem trzeźwy” przypomina tylko o tym, co powinno być mottem każdego kierowcy.

(KWP w Katowicach / mk)

