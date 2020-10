Wrocławscy policjanci udzielili pomocy mężczyźnie na Moście Milenijnym Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Prewencji i Patrolowego z wrocławskiej komendy miejskiej zapobiegli tragedii, do której mogło dojść na Moście Milenijnym. Funkcjonariusze porozmawiali z mężczyzną, który stał za barierką i podjął dramatyczną decyzję. Dzięki działaniom policjantów mieszkaniec Wrocławia cały i zdrowy został przewieziony do specjalistycznej placówki medycznej.

Jednym z głównych zadań policjantów jest ochrona życia i zdrowia obywateli. Może ono przybierać różne formy. Zatrzymanie sprawcy przemocy domowej, który już nie będzie krzywdził najbliższych, jak najbardziej mieści się w tych ramach, tak samo jak pomoc ofierze wypadku komunikacyjnego. Czasem tą pomocą jest również szczera rozmowa połączona z natychmiastowymi działaniami, jeśli właśnie tego wymaga zdarzenie w służbie. Tak właśnie było kilka dni temu, kiedy to policjanci z Referatu Wywiadowczego zapobiegli tragedii na Moście Milenijnym.

Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w swoim radiowozie, kiedy tylko otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który znajduje się w rejonie mostu i potrzebuje pomocy. Dzięki temu już po chwili policjanci byli na miejscu i od razu zauważyli osobę, która stojąc przy krawędzi mostu, wychyla się za barierki. Z racji tego, że mogło to stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia, funkcjonariusze zadziałali bez wahania i przytrzymali mężczyznę, a następnie zaprowadzili go do policyjnego radiowozu, gdzie mógł bezpiecznie i spokojnie porozmawiać z mundurowymi.

Tam też funkcjonariusze po rozmowie wezwali zespół ratownictwa medycznego, który zadecydował o przewiezieniu mężczyzny do placówki medycznej. Na szczęście, dzięki działaniom wywiadowców, mieszkańcowi Wrocławia nic się nie stało. Ci sami policjanci, zaledwie kilka dni wcześniej zareagowali na terenie Psiego Pola, gdzie udzielili pomocy mężczyźnie, który znajdował się na kolejowym torowisku.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu.

(KWP we Wrocławiu/js)