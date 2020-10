Policjanci z pomocą dla Tymoteusza Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Namysłowscy policjanci podjęli wyzwanie, aby pomóc choremu Tymkowi. Chcąc wesprzeć 14-latka po chemioterapii, ogolili głowy i wpłacili zadeklarowaną kwotę na konto chłopca. Akcja "challenge dla Tymka" ma na celu pomóc jego rodzicom uzbierać potrzebne środki na leczenie syna. Przedsięwzięcie trwa, bo wciąż pojawiają się kolejne nominacje dla funkcjonariuszy.

Tymek to 14-latek spod Namysłowa, któremu na drodze do spełnienia marzeń stanął chłoniak Hodgkina TG3. Jednym z jego marzeń jest kariera piłkarska, dlatego co dzień trenuje jako bramkarz w miejscowym klubie. Marzenia jednak muszą poczekać. Tymoteusz się rozchorował i potrzebuje pomocy.

Namysłowska społeczność stworzyła wiele inicjatyw i programów, aby wspomóc chłopca i jego rodzinę w walce z chorobą. Wszystkie przedsięwzięcia mają na celu przede wszystkim podkreślenie faktu, że młodzi rodzice i ich syn nie zostali pozostawieni sami sobie.

Jedną z akcji wspierających Tymka w jego walce z chorobą jest przedsięwzięcie pod nazwą #challengedlaTymka. Pomysł stworzony przez namysłowskich sportowców polega na ogoleniu głowy na łyso i wpłaty pieniędzy na specjalnie utworzone konto, z którego pieniądze pokryją koszty jego leczenia. Zabawa ma na celu podniesienie na duchu Tymka po tym, jak zmienił się jego wygląd po przebytej chemioterapii.

Wśród osób nominowanych do wyzwania, pojawili się namysłowscy policjanci. Jak na prawdziwych mężczyzn przystało, podjęli wyzwanie i w przeciągu kilku godzin, zdjęcia ich nowych „fryzur” pojawiły się na portalach społecznościowych, a konto Tymka zasiliły kolejne kwoty. Zabawa mająca szczytny cel trwa. Pojawiły się już kolejne nominacje wśród funkcjonariuszy.

Wszystkich chcących wesprzeć Tymka w jego walce o powrót do zdrowia, zachęcamy do udziału w różnych inicjatywach, podczas których zbierane są pieniądze na leczenie chłopca. Więcej o Tymku i jego walce z chorobą po linkiem: https://pomagam.pl/tymekmarcinczak.

