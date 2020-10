Policjanci uratowali kobietę Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdański policjant z referatu dochodzeniowo-śledczego odebrał telefon od kobiety, która chciała odebrać sobie życie. W czasie gdy funkcjonariusz prowadzoną rozmową odwrócił uwagę 40-latki, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku dotarli do niej i udaremnili jej zamiar. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Wczoraj o godz. 12.00 st. post. Mateusz Piotrowski z komisariatu Policji na Osowej, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem policyjnych dochodzeń, podniósł słuchawkę służbowego telefonu i usłyszał kobiecy głos. Do funkcjonariusza zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że stoi na moście kolejowym, w dłoni ma żyletkę i za chwile odbierze sobie życie. Kobieta zadzwoniła na służbowy numer policjanta, ponieważ chciała, aby ktoś ją wysłuchał, zanim odbierze sobie życie.

Funkcjonariusze wiedział, że to bardzo poważna sprawa i wiele zależy w tym momencie od niego. Czas uciekał, a on jak najszybciej musiał zdobyć informację o lokalizacji miejsca, z którego dzwoniła kobieta. Jego rozmówczyni nie chciała powiedzieć, gdzie dokładnie się znajduje, wspomniała tylko, że to kolejowy most w okolicy centrum. Policjant nie przerywając połączenia z kobietą, dyskretnie powiadomił dyżurnego komisariatu. Następnie dalej prowadził wcześniejszą rozmowę, podczas której zadawał pytania pozwalające na ustalenie lokalizacji kobiety. W tym momencie bardzo przydatne okazało się jego doświadczenie i umiejętności wykorzystywane podczas przesłuchań. Oprócz precyzyjnego ustalenia miejsca, z którego dzwoniła kobieta, funkcjonariusz cały czas ją uspokajał i odwracał jej uwagę prowadzoną zmową.

Gdy policyjny patrol oddziału prewencji z Gdańska dotarł na miejsce, kobieta powiedziała swojemu rozmówcy, że musi zakończyć rozmowę, ponieważ przyszli policjanci. Starszy posterunkowy Mateusz Piotrowski skontaktował się dyżurnym i potwierdził, że kobieta jest już bezpieczna. Uratowaną 40-latką jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych zajął się psycholog.

Kobieta trafiła pod opiekę lekarza, a policjanci dokładnie sprawdzą okoliczności zdarzenia i w przypadku konieczności powiadomią inne instytucje pomocowe.

Policyjni profilaktycy przypominają i apelują:

Jeżeli spotykasz kogoś i widzisz, że jest smutny, przygnębiony, jego zachowanie jest niepokojące i podejrzewasz, że chce zrobić sobie krzywdę, to zapytaj, jak możesz mu pomóc. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas. Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 58 511 01 21.

