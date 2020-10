Uroczyste otwarcie posterunku na Osowej Górze Data publikacji 02.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś (02.10.20 r.) na Osowej Górze uroczyście otworzono nowo wybudowany Posterunek Policji. Ta długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycja powstała dzięki środkom z „Programu Modernizacji Policji…”. W nowej siedzibie pracować będzie 15 policjantów.

Uroczystość otwarcia.

Uroczystość otwarcia Posterunku Policji na Osowej Górze swoją obecnością uświetnili m.in. Jarosław Wenderlich podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy P. Mirosław Kozłowicz. Oczywiście uroczystość ta nie mogła odbyć się bez obecności szefostwa policji: insp. Piotra Leciejewskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Marcina Woźniaka Zastępcy Komendanta do spraw logistyki oraz mł. insp. Witolda Markiewicza Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy oraz załogi otwieranego posterunku. Podczas uroczystej zbiórki klucze do posterunku symbolicznie wręczono jego Kierownikowi asp. szt. Markowi Suszek. Poświęcenia budynku dokonał Kapelan kujawsko-pomorskiej policji Ks. Prałat Stanisław Kotowski.

Krótka historia obiektu.

Rewir Dzielnicowych Osowa Góra wchodzący w skład Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie stanowi komórkę organizacyjną Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i zlokalizowany jest przy ul. Sardynkowej 5. Poprzedni budynek administracyjny Rewiru był wzniesiony w latach 80-tych XX w. na potrzeby spółdzielni mieszkaniowej, a przez Policję był użytkowany od 1994 r. Rewir dzielnicowych Osowa Góra liczył 7 etatów: kierownik i sześciu dzielnicowych, co zdaniem kierownictwa Policji, ale przede wszystkim mieszkańców dzielnic: Osowa Góra, Flisy, Czyżkówko i Opławiec, było niewystarczające. W związku z tym podjęto decyzję o zmianie Rewiru Dzielnicowych w Posterunek Policji na Osowej Górze, co spowodowało konieczność zwiększenia etatów do 15 policjantów, a także zmianę struktury poprzez utworzenie Zespołu Kryminalnego i Zespołu Prewencji. Niestety stary budynek okazał się za mały.

Nowa siedziba.

Budowę nowej siedziby posterunku rozpoczęto 22 października 2019 roku, a zakończono 10 lipca 2020 r. Nowo wybudowany Posterunek Policji na Osowej Górze jest dwu kondygnacyjny i nawiązuje architekturą do otaczającej zabudowy, a jednocześnie eksponuje swoje przeznaczenie. Na parterze znajdują się: poczekalnia, dyżurka, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, a także garaż na dwa pojazdy. Na piętrze umiejscowione są pomieszczenia biurowe, szatnie, suszarnia, aneks socjalny i serwerownia. Koszt inwestycji, który obejmuje budowę, wyposażenie biur, a także budowę masztu to ponad 3 mln złotych. Inwestycja została zrealizowana z budżetu państwa ze środków w ramach „Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020”. Przetarg na budowę posterunku wygrała firma BWJ Inwestycje Sp.z o.o., która wzorowo wywiązała się z tego zadania.