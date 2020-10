Policjanci z Puław odpowiadają na apel o krew dla dzielnicowego z Warszawy Data publikacji 04.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od lat policjanci i pracownicy puławskiej komendy honorowo oddają krew. Zawsze też reagują, gdy do jednostki wpływa apel – „potrzebna krew”. Tym razem puławscy mundurowi, odpowiedzieli na apel i oddają krew dla dzielnicowego, młodszego aspiranta Rafała Nierodzika, który z powodu zakażenia koronawirusem, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

O tym, jak bardzo potrzebna jest krew, nikogo z naszych funkcjonariuszy i pracowników przekonywać nie trzeba. Mając na co dzień do czynienia z osobami potrzebującymi pomocy, policjanci regularnie oddają krew, wspierając osoby chore – dzieci, uczestników wypadków, a także funkcjonariuszy, również z innych województw.

Nie ma tygodnia, żeby do puławskiego Oddziału Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie zgłosił się ktoś z nas, zwłaszcza teraz, w okresie panującej pandemii. Czasami okazuje się również, że pomoc potrzebna jest jednemu z nas.

W tym tygodniu policjanci i pracownicy puławskiej jednostki, na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Puławach podinspektorem Rafałem Skoczylasem, oddali krew dla naszego kolegi z Warszawy – młodszego aspiranta Rafała Nierodzika. Rafał, na co dzień dzielnicowy na Mokotowie, przebywa obecnie w szpitalu w Warszawie z powodu zakażenia koronawirusem. Jego stan lekarze określają jako ciężki.

Chcąc pomóc mu wrócić do zdrowia oraz żony i dwójki wspaniałych dzieci, oddajemy honorowo krew i zachęcamy do tego inne osoby. Na nasz apel odpowiedzieli, jak zawsze niezawodni – uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół numer 3 w Puławach, w tym absolwenci, którzy w ten szczególny sposób postanowili uczcić rozpoczęcie roku akademickiego. Obojętni nie pozostali również inni krwiodawcy, poruszeni historią naszego kolegi. Cała akcja odbywa się przy ogromnym wsparciu kierownictwa i personelu Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Puławach, za co serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy do honorowego oddawania krwi, a Rafałowi Nierodzikowi, dla którego z Puław płyną życiodajne krople krwi, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

(KWP w Lublinie / mk)