Policjanci zlikwidowali wytwórnię mefedronu Data publikacji 05.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Około 80 tys. porcji niebezpiecznego narkotyku nie trafi na rynek dzięki skutecznej akcji policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, którzy zlikwidowali wytwórnię narkotyków. Na miejscu ujawniono gotowe produkty oraz półprodukty i środki niezbędne do produkcji narkotyków. Dwóch mężczyzn mających związek z produkcją znacznej ilości mefedronu zostało zatrzymanych i decyzją sądu trafili tymczasowo do aresztu.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Nakotykową wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Pseudokibiców KSP oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu wspierani przez przewodników z psami służbowymi Mazowieckiej KAS na jednej z posesji w Szczytnikach, w powiecie płońskim, ujawnili wytwórnię mefedronu. Kiedy obecni na posesji mężczyźni zauważyli funkcjonariuszy próbowali zniszczyć znajdującą się tam linię produkcyjną, a następnie próbowali uciec.

Policjanci zatrzymali 28-latka i 30-latka. Na posesji znajdowała się kompletna linia produkcyjna oraz inne urządzenia i odczynniki chemiczne służące do produkcji mefedronu. Na miejscu zabezpieczono m.in. około 73,5 litra mefedronu w płynie oraz około 4 kg mefedronu w postaci kryształków, a także 114 litrów prekursorów do produkcji narkotyków. Z zabezpieczonego mefedronu można by było uzyskać około 80 tys. porcji handlowych o czarnorynkowej wartości około 4 mln zł.

Zatrzymani mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku usłyszeli zarzuty wytwarzanie znacznej ilości substancji psychotropowej, za co grozi kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Płońsku osoby te zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Na poczet przyszłych kar u podejrzanych zabezpieczono mienie o wartości 190 tys. zł.

(KWP w Radomiu / mw)