Policjanci odnaleźli mężczyznę, którego życie mogło być zagrożone Data publikacji 05.10.2020 W minioną sobotę dzięki intensywnej pracy wschowskich policjantów sukcesem zakończyły się poszukiwania mężczyzny, który chciał odebrać sobie życie. Skrupulatność, wnikliwość oraz czujność mundurowych kolejny raz nie zawiodły. Po kilku godzinach mężczyzna trafił pod opiekę najbliższych, a jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W sobotnie późne popołudnie, 03.10.br., oficer dyżurny wschowskiej jednostki Policji otrzymał niepokojącą informację o zaginięciu mieszkańca gminy Wschowa. Z informacji przekazanych przez zgłaszającą wynikało, że w godzinach porannych, po ostrej wymianie zdań mężczyzna opuścił mieszkanie i kontakt z nim się urwał. Z treści przesłanych wiadomości wynikało, że chciał targnąć się na swoje życie.

Ogłoszono alarm dla wschowskiej jednostki Policji. Zaangażowani w akcję poszukiwawczą policjanci sprawdzali każdy pojawiający się wątek w sprawie, który mógłby naprowadzić na trop zaginionego. Funkcjonariusze uzyskali informacje, że mężczyzna najprawdopodobniej poruszał się osobowym daewoo. Sprawdzono wszelkie możliwe drogi odjazdu. Zaangażowano w działania psa tropiącego. Policjanci skontrolowali pobliskie tereny leśne. Około godziny 23:00 mundurowi omawiając dalsze działania zauważyli jadące z kierunku powiatu leszczyńskiego osobowe daewoo, w którym za kierownicą siedział mężczyzna odpowiadający rysopisowi zaginionego. Policjanci zatrzymali pojazd do kontroli i ustalili w rozmowie z kierującym, że po kłótni opuścił on mieszkanie i postanowił skryć się w lesie. Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe. Po udzielonej pomocy mężczyzna wrócił do domu.

