Policyjna eskorta rodzącej kobiety Data publikacji 05.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z krośnieńskiej drogówki eskortowali pojazd z rodzącą kobietą. Gdyby nie pomoc funkcjonariuszy, nie wiadomo jak wyglądałaby sytuacja, gdyż liczyła się każda minuta, a droga którą jechała rodzina była zablokowana z uwagi na odbywający się wyścig kolarski. Dzięki szybko podjętym działaniom, kobieta na czas trafiła do szpitala. Zarówno ona jak i jej córeczka czują się dobrze.

Wszystko wydarzyło się w niedzielę (4.10.2020 r.), kiedy to na terenie miasta i gminy Krosno Odrzańskie odbywał się wyścig kolarski „Kaczmarek Electric MTB”. W zabezpieczeniu tego wydarzenia, w którym uczestniczyło 340 zawodników, brali udział policjanci krośnieńskiej drogówki - aspirant Patryk Ferens oraz starszy sierżant Adam Zborowski. W trakcie trwania wyścigu, w pewnym momencie do patrolu podjechał samochód, którego kierowca oznajmił, że wiezie rodzącą żonę i pilnie potrzebuje dostać się do szpitala. Liczyła się każda minuta. Decyzja mundurowych była natychmiastowa. Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych eskortowali przez trasę wyścigu, samochód z rodzącą kobietą. Dzięki sprawnie podjętym działaniom, do szpitala dotarli na czas. Kobieta i jej córeczka czują się dobrze. Gratulujemy rodzicom i życzymy dużo zdrowia oraz pociechy z maluszka.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)