Poszukiwany listem gończym Rafał Okoń Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Komisariatu Policji w Niemodlinie, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Opolskich, poszukują Rafała Okonia. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Niemodlinie pod numerem tel. (+48) 77 402 36 53 lub z najbliższą jednostką na terenie całego kraju, pod numerem alarmowym 112.

Rafał Okoń

syn Piotra

urodzony 29 lutego 1988 roku

ostatnie znane miejsca pobytu: Opole, Komprachcice

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wydał postanowienie o zastosowaniu wobec mężczyzby środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu za oszustwa bankowe. 32-latek nie stawił się jednak w areszcie śledczym i ukrywa się przed organami ścigania. Dlatego Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich wydał za nim list gończy.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Niemodlinie pod nr tel. (+48) 77 402 36 53 lub z najbliższą jednostką na terenie całego kraju, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Jednocześnie przypominamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zapewniamy zachowanie tajemnicy co do osoby informującej.

(KWP w Opolu / am)