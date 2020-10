Podpalił mieszkanie w bloku. Piroman zatrzymany dzięki skutecznej pracy policjantów Data publikacji 05.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Miał być piękny uroczysty dzień I Komunii Świętej, a była rodzinna tragedia. Pożar strawił doszczętnie całe mieszkanie oraz wszystko, co się w nim znajdowało. Policjanci po kilku dniach intensywnych poszukiwań zatrzymali odpowiedzialnego za podłożenie ognia mężczyznę. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował go na okres trzech miesięcy.

Do pożaru mieszkania doszło w niedzielę (27 września) w czteropiętrowym bloku w Międzyrzeczu, w lokalu na najwyższej kondygnacji. Choć straż pożarna dotarła na miejsce bardzo szybko, to pożar strawił cały dorobek życia jednej z międzyrzeckich rodzin. Przerażeni domownicy dowiedzieli się o pożarze po wyjściu z kościoła, tuż po uroczystości I Komunii Świętej.

Przybyli na miejsce policjanci, po wejściu do mieszkania zauważyli, że spalone przedmioty są porozrzucane, a w kuchni znajduje się mnóstwo strawionego przez ogień jedzenia. Funkcjonariusze ustalili również, że miało tu się odbyć przyjęcie dla dziecka z okazji przystąpienia do I Komunii Świętej. Z zebranych informacji wynikało, że najprawdopodobniej ktoś zdemolował pomieszczenia, a później podłożył ogień. Policjanci natychmiast przystąpili do działania, które prowadzili wielotorowo. Na miejscu pracował policyjny technik, który zabezpieczał ślady, jednocześnie grupa dochodzeniowo-śledcza przesłuchiwała świadków zdarzenia, natomiast policjanci operacyjni szukali na terenie miasta mężczyzny, który mógł mieć związek ze sprawą podpalenia. Poszukiwania piromana trwały przez kilka dni. Do działań zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów z Międzyrzecza i Gorzowa Wielkopolskiego oraz strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 151 Batalionu Lekkiej Piechoty w Skwierzynie. Mundurowi sprawdzali zarówno teren miasta, jak i przeczesywali pobliskie lasy. Jednocześnie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu prowadzili działania operacyjne, mające na celu ustalenie miejsca pobytu mężczyzny.

W czwartek (1 października) nastąpił przełom w sprawie. Policjanci otrzymali informację, że podejrzany może przebywać na terenie Świebodzina. Mężczyzna został zatrzymany na dworcu autobusowym. 47-latek usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, sąd aresztował go na okres trzech miesięcy.

starszy aspirant Justyna Łętowska

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

