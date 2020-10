Rysunki i podziękowania od Ignacego i Mikołaja dla policjantów Data publikacji 05.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Od początku trwania pandemii naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach i stosują się do decyzji i zaleceń służb mundurowych. Kwarantanną też są objęci najmłodsi członkowie rodzin. Jednym z nich jest Ignacy i jego brat Mikołaj którzy dziękując policjantom za ich pracę wysłali policjantom w podziękowaniu rysunki. Za ten miły gest bardzo dziękujemy.

Od pewnego czasu wszyscy razem walczymy z koronawirusem. Naszym wspólnym celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19. Policjanci między innymi sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w domach i stosują się do decyzji i zaleceń służb sanitarnych. Wszystkie kontrole odbywają się w sposób wykluczający możliwość kontaktu fizycznego policjantów z osobą objętą kwarantanną. Kontrolowane osoby najczęściej wyglądają przez okno lub wychodzą np. na balkon po to, by funkcjonariusze mogli je zobaczyć i potwierdzić stosowanie się do kwarantanny domowej. Podczas kontroli i rozmowy, policjanci pytają osoby kontrolowane o samopoczucie oraz czy potrzebują jakiejkolwiek pomocy.

Kwarantanną objęci są też najmłodsi członkowie rodzin. Dzieci pomimo młodego wieku zdają sobie sprawę z tego, że w tym trudnym okresie policjanci każdego dnia narażają się dla wspólnego dobra. Cieszy fakt, że codzienna służba jest ciepło odbierana przez mieszkańców, czego dowodem jest ostatnie podziękowanie skierowane do gdańskich policjantów. W przesłanym e-mailu pięcioletni Ignacy i jego 3-letni brat Mikołaj podziękowali za pośrednictwem rodziców, policjantom z komisariatu przy ul. Kartuskiej za kontrole i opiekę podczas kwarantanny. Dzieci postanowiły podziękować policjantom rysunkami oraz laurką.

Okazuje się, że na pozór niewielki gest może mieć naprawdę ogromne znaczenie dla policjantów. To nie tylko dawka uśmiechu, ale również wielka satysfakcja z działania.

(KWP w Gdańsku)