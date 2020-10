Zaginiony 26-latek odnaleziony przez pucką drogówkę. Kilka wskazówek jak pomóc i co zrobić, gdy zaginie osoba Data publikacji 05.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę po południu policjanci wydziału ruchu drogowego z puckiej komendy odnaleźli zaginionego 26-letniego mężczyznę. 26-latek będąc na spacerze, oddalił się w kierunku lasu, znikając z pola widzenia rodzinie. Odnalezionego mężczyznę funkcjonariusze przekazali pod opiekę najbliższych. Nawiązując do tej interwencji, policjanci wskazują, w jaki sposób zapobiegać, jak pomóc i co zrobić, gdy zaginie osoba.

W minioną sobotę (3.10.2020 r.) po godzinie 16:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 26-letniego mężczyzny, który będąc na spacerze w lesie, oddalił się w nieznanym kierunku i zniknął z pola widzenia rodziny. Komendant powiatowy wszczął alarm dla policjantów. Natychmiast po zgłoszeniu funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Zaczynając od miejsca, w którym ostatni raz był widziany zaginiony, policjanci sprawdzali pobliską okolicę. Rysopis oraz zdjęcie mężczyzny oficer dyżurny przekazał policjantom patrolującym ulice powiatu puckiego. W poszukiwania zaangażowali się także policjanci wydziału ruchu drogowego, którzy sprawdzili bardzo dokładnie miejsca, do których mógł pójść mężczyzna. Pucka drogówka, przeszukując rejon na drodze leśnej, tuż przed miejscowością Domatowo zauważyła poszukiwanego 26-latka. Mężczyzna był zmęczony i zagubiony. Policjanci otoczyli go opieką, a następnie przekazali pod opiekę rodziny. 26-latek nie potrzebował pomocy medycznej.

Policjanci apelują o zapewnienie prawidłowej opieki członkom rodziny, szczególnie tym, którzy w wyniku chorób cierpią na zaniki pamięci, świadomości i tracą orientację nawet w najbliższej okolicy. Funkcjonariusze co jakiś czas otrzymują zgłoszenia o zaginięciu osób chorujących na różnego rodzaju przypadłości. Działania poszukiwawcze wiążą się z zaangażowaniem wielu funkcjonariuszy Policji, współdziałania straży pożarnej czy innych służb oraz ochotników. Często poszukiwania prowadzone są pod bardzo silną presją czasu, w szczególności, kiedy do zaginięcia dochodzi w nocy, w okresie zimowym czy na terenie leśnym. Warto pamiętać, że zarówno najbliżsi jak i mieszkańcy mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo osób chorujących na różnego rodzaju przypadłości, a także osób w podeszłym wieku. Warto zapoznać się ze wskazówkami, które odnoszą się do tego-jak zapobiegać, jak pomóc, co robić, gdy zaginie taka osoba.

Jak zapobiegać zaginięciom.

Na wewnętrznej stronie ubrania naszego bliskiego można wszyć „metki” z imieniem, nazwiskiem i adresem oraz numerem telefonu, pod który należy dzwonić, jeśli dana osoba nie będzie wiedziała, jak trafić do domu. Na „metkach” wszytych do ubrania lub na osobnej kartce noszonej w kieszeni warto zapisać, na co choruje nasz bliski i jakie leki przyjmuje. Metki zastępowane są opaskami lokalizowanymi na nadgarstkach.

Kontrolujmy co dzieje się z naszymi podopiecznymi, nie spuszczajmy z oczu osób, które cały czas wymagają stałej opieki. Nie pozostawiajmy ich samych.

Nakłaniajmy bliskich do noszenia dowodu osobistego, nawet jeśli dopisuje im zdrowie. Nigdy nie wiemy, kiedy zdarzy się wypadek, wylew lub inna sytuacja medyczna, która zakończy się w szpitalu. Trudno znaleźć rodzinę kogoś, kto trafia do szpitala jako osoba o nieustalonej tożsamości.

Warto znać ubrania naszego bliskiego, aby w przypadku zaginięcia móc opisać jego ubiór lub wydedukować go na podstawie brakujących części garderoby.

Warto mieć aktualne zdjęcia bliskiego, by w razie potrzeby przekazać je Policji.

Warto znać ulubione miejsca podopiecznego, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że udał się właśnie tam.

Nasz bliski zaginął. Co robić?

Jak najszybciej powiadom najbliższą jednostkę Policji.

Przekaż Policji wszystkie informacje dotyczące osoby zaginionej.

Dokładnie przeszukaj okolicę, prześledź krok po kroku trasę, którą mógł przebyć zaginiony, możesz pokazać zdjęcie zaginionego osobom, które mieszkają lub pracują w pobliżu.

Sprawdź wszelkie miejsca, w których osoba zaginiona może przebywać, zadzwoń do znajomych.

Jak mogę pomóc osobie zaginionej?

Bardzo ważna jest nasza czujność i empatia w kontaktach z osobami chorującymi lub też w podeszłym wieku z naszego otoczenia. Jeśli widzimy kogoś, kto zachowuje się w naszym odczuciu dziwnie, wygląda na zagubionego i jednocześnie prosi np. o wskazanie, którędy dojść na dworzec, bądźmy otwarci na zapytanie i zweryfikowanie planów tej osoby. Jeżeli mamy informację, że taka osoba ma problemy z pamięcią i w przeszłości występowały incydenty związane z niekontrolowanym opuszczeniem miejsca zamieszkania to koniecznym, jest powiadomienie najbliższej rodziny lub jednostki Policji. To samo dotyczy nietypowego ubrania, np. na zewnątrz jest zimno, a widzimy osobę w swetrze i kapciach - nie jest to normalny ubiór i powinno to wzbudzić nasze podejrzenia, że może potrzebować pomocy.

Co robić, kiedy ustalimy, że ktoś się zgubił i mamy bezpośredni kontakt z taką osobą?



Poprosić o dane lub kontakt do rodziny, a jeśli nie możemy tego ustalić, skontaktujmy się z numerem alarmowym 112. Z pewności uzyskamy pomoc. Takie działanie może uratować czyjeś zdrowie i życie.

(KWP w Gdańsku / kp)