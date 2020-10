Policjantka w czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom O tym, że policjantem jest się 24 godziny na dobę wie każdy, kto decyduje się na wstąpienie w szeregi Policji. Wielokrotnie funkcjonariusze w czasie wolnym od służby interweniują widząc osoby łamiące prawo. Tym razem policjantka, w czasie wolnym od służby, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna, który kierował samochodem marki Volkswagen Sharan miał 3,4 promila alkoholu w organizmie. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy.

W niedzielę, 04.10.br., wieczorem, policjantka na co dzień pracująca w Zespole ds. Wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Malborku, wracała samochodem wraz z rodziną z Kościerzyny do Malborka. Niedaleko miejscowości Stara Kiszewa sposób jazdy kierowcy samochodu marki Volkswagen Sharan wzbudził podejrzenie u funkcjonariuszki. Mąż policjantki wyprzedził pojazd i i zmusił kierowcę do zatrzymania się, następnie zadzwonił na numer alarmowy. W tym czasie funkcjonariuszka wybiegła z auta i odebrała kierowcy kluczyki. Na miejsce przyjechali wezwani policjanci, którzy przebadali kierowcę alkomatem. Przeprowadzone badanie wykazało u mężczyzny 3,4 promila.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Szybka i zdecydowana interwencja policjantki oraz jej męża pozwoliła na udaremnienie dalszej jazdy kierowcy, który stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dzięki właściwej reakcji policjantki nie doszło do tragedii.

(KWP w Gdańsku / am)