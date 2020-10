Policjanci zatrzymali 12 obecnych i byłych pracowników banków podejrzanych o oszustwa i wyłudzenia Data publikacji 05.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymali na polecenie prokuratora 12 osób – byłych i obecnych pracowników banków. Czynności realizowane były w ramach nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwa dotyczącego doprowadzenia wielu osób prywatnych oraz banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Śledztwo obejmuje wątki dotyczące ponad 100 kredytobiorców, którzy na podstawie fałszywych dokumentów zaciągnęli kredyty na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w ramach prowadzonego śledztwa w kilkunastu miejscach na terenie województwa pomorskiego zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 12 osób - obecnych i byłych pracowników banków oraz pośredników kredytowych. W sprawie tej na wcześniejszym etapie zarzuty usłyszała kobieta, która występowała jako pośrednik kredytowy, przy czym z żadnym bankiem nie miała podpisanej umowy pośrednictwa.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dla siebie kredytu konsumpcyjnego lub konsolidacyjnego wchodziły w kontakt z podejrzaną. W poszczególnych przypadkach sposób jej postępowania był podobny, natomiast różna była sytuacja kredytobiorców. Podejrzana wprowadzała w błąd pokrzywdzonych co do warunków i charakteru zawieranych umów oraz podpisywanych dokumentów. Pokrzywdzeni nie otrzymali bądź otrzymali niewielką część pieniędzy.

Kobieta została zatrzymana w maju 2018 roku. Wówczas też usłyszała pierwsze zrzuty oraz została tymczasowo aresztowana. W toku prowadzonego śledztwa podejrzanej zarzucono popełnienie łącznie 73 czynów doprowadzenia szeregu osób prywatnych, banków oraz instytucji pozabankowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Zarzuty dotyczą kredytów bądź pożyczek zaciągniętych przez 109 pokrzywdzonych na kwotę rzędu 10 milionów złotych. Do czynów tych dochodziło w latach 2012 – 2018. Podejrzana przebywa w areszcie. Za zarzucone jej przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku mienia znacznej wartości od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Proceder nie byłby możliwy, gdyby nie udział innych osób, które zatrzymali policjanci. Zebrany w sprawie materiał pozwolił na postawienie zarzutów dwunastu osobom, które dotyczą ułatwiania podejrzanej kobiecie wyłudzenia kredytów na szkodę osób prywatnych oraz banków, jak również działania na szkodę banków poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień, bądź ułatwiania podejrzanej wyłudzenia kredytów.

Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich dozory Policji, zawieszenie w czynnościach służbowych, nakazy powstrzymania się od działalności polegającej na pośredniczeniu w zawieraniu umów kredytowych i pożyczkowych, zawieszeniu w wykonywaniu czynności służbowych w postaci zawierania umów kredytowych i pożyczkowych z klientami detalicznymi, biznesowymi i innymi oraz poręczenia majątkowe.

Sprawa ma charakter rozwojowy, możliwe są dalsze zatrzymania osób związanych z przestępczym procederem.

(KWP w Gdańsku/js)