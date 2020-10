Kolejny sukces Policji w walce z oszustami działającymi metodą „na policjanta" Data publikacji 05.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali trzy osoby – dwie kobiety i mężczyznę, podejrzanych o wyłudzenie w lipcu tego roku pieniędzy od starszej kobiety metodą „na policjanta”. To już kolejny sukces zielonogórskich policjantów zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem tego rodzaju przestępczości. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze jedna z zatrzymanych kobiet została tymczasowo aresztowana. Sprawa jest rozwojowa.

Od początku roku w Zielonej Górze oszuści działający metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” próbowali wyłudzić pieniądze od kilkudziesięciu starszych osób. Niestety zdarzyły się sytuacje, gdy seniorzy zmanipulowani przez oszustów przekazali im pieniądze. Tak było w ubiegłym tygodniu, kiedy to starszy zielonogórzanin wierząc, że pomaga wnuczkowi, przekazał przestępcom 24 tysiące złotych. Policjanci już zajmują się tą sprawą.

Natomiast zatrzymanie dwóch kobiet i mężczyzny, a następnie aresztowanie jednej z nich, jest wynikiem działań prowadzonych przez policjantów służby kryminalnej od 29 lipca br., kiedy to wpłynęło zgłoszenie o oszustwie metodą „na policjanta”. Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły kryminalnych do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Dwie kobiety w wieku 37 i 40 lat oraz 34-letni mężczyzna zostali zatrzymani w dwóch różnych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska. Byli zaskoczeni. Wszyscy troje zostali przewiezieni do Zielonej Góry.

Trudny i skomplikowany proces wykrywczy, a także zebrany materiał dowodowy pozwoliły na przedstawienie całej trójce zarzutów oszustwa. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat. Na obecnym etapie postępowania śledczy sprawdzają czy zatrzymani nie mają na swoim koncie innych podobnych przestępstw, które wydarzyły się w Zielonej Górze. Decyzją sądu 37-letnia kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.64 MB)