Policjanci SPPP z Płocka w czasie wolnym od służby zatrzymali pijanego kierowcę Data publikacji 06.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z SPPP w Płocku udaremnili jazdę pijanemu kierowcy. Funkcjonariusze w czasie wolnym od służby ujęli kierowcę, który w swoim organizmie miał 2 promile alkoholu. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Płoccy policjanci od kilku dni wspierają mundurowych z Wyszkowa w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie miasta. Z niedzieli na poniedziałek funkcjonariusze samodzielnego pododdziału prewencji zakończyli służbę. Do będących po służbie funkcjonariuszy w pewnym momencie podszedł mężczyzna, który chwilę wcześniej przyjechał samochodem do sklepu na zakupy. Policjanci od razu wyczuli od mieszkańca Wyszkowa alkohol. Wykorzystując moment, kiedy mężczyzna znajdował się w sklepie funkcjonariusze z pozostawionego otwartego samochodu zabrali kluczyki. Kiedy mężczyzna wyszedł ze sklepu policjanci ujęli nietrzeźwego kierowcę i natychmiast powiadomili oficera dyżurny KPP w Wyszkowie, który na miejsce skierował patrol ruchu drogowego. Wynik przeprowadzonego badania alkomatem wykazał w organizmie 44-latka, aż 2 promile alkoholu. Teraz o losie wyszkowianina zdecyduje sąd. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 2-lat więzienia, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.



Policjanci apelują o zachowanie zdrowego rozsądku i o rozwagę na drodze. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg. Pamiętajmy, że jadąc pod wpływem alkoholu zagrażamy swojemu bezpieczeństwu oraz pasażerów, a także bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

Jeśli zauważymy kierowcę, którego zachowanie świadczy, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego - nie bądźmy obojętni, reagujmy i powiadommy o tym Policję!. Każdy może zadzwonić - nawet anonimowo - pod numer alarmowy 112. To tylko jeden, a może aż jeden telefon, który uratuje ludzkie życie.





Autor: kom. Damian Wroczyński