Odzyskali części pochodzące z samochodów skradzionych w Europie Data publikacji 06.10.2020

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu przeszukali teren firmy z powiatu bielskiego, prowadzącej sprzedaż używanych części samochodowych. Mundurowi odnaleźli tam dużą ilość części samochodowych, pochodzących z pojazdów skradzionych na terenie Unii Europejskiej. Ich wartość oszacuje powołany w sprawie biegły. Policjantów wspierali kryminalni z KWP w Katowicach i z KMP w Bielsku-Białej oraz funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Hrebennem. Śledczy określają sprawę jako rozwojową.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu katowickiej komendy wojewódzkiej ustalili, że na terenie firmy z okolic Bielska-Białej, zajmującej się handlem na dużą skalę podzespołami samochodowymi, mogą znajdować się części pochodzące ze skradzionych pojazdów. Stróże prawa, wspólnie z kryminalnymi z KWP w Katowicach oraz bielskiej komendy, a także z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Hrebennem, weszli na teren firmy. W pomieszczeniach na terenie posesji odnaleźli i zabezpieczyli 77 części samochodowych pochodzących z samochodów różnych marek, m.in. BMW, Audi, Skoda i VW, skradzionych w Polsce oraz na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Do ostatniej kradzieży doszło w sierpniu 2020 r. we Włoszech. Łupem przestępców padł wtedy Hyundai. Odzyskane podzespoły to m.in. silniki, skrzynie biegów, elementy zawieszenia, karoserii i tapicerki pojazdów. Handel kradzionymi podzespołami był prowadzony za pośrednictwem internetu.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego bielskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ. Śledczy współpracują ze stróżami prawa z państw, w których skradziono samochody. Wartość przejętych podzespołów oszacuje powołany w sprawie biegły. Po ustaleniach możliwe będzie przedstawienie zarzutów paserstwa osobom związanym z obrotem skradzionymi częściami. Sprawa jest rozwojowa.