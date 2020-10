W intrenecie handlowała podrobioną odzieżą znanych marek Data publikacji 06.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wartą ponad 700 tys. zł podrabianą odzież zabezpieczyli wyszkowscy policjanci. 46-letka sprzedawała podróbki podczas transmisji live na znanym portalu społecznościowym. Kobieta oferowała swój towar po znacznie niższych cenach niż w rzeczywistości był wart w firmowych sklepach. Teraz grozi jej odpowiedzialność karna z ustawy o prawie własności przemysłowej.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie zwalczający na co dzień przestępczość gospodarczą przeprowadzili kolejne działania związane z handlem podrobionymi towarami. Informacja, jaką uzyskali funkcjonariusze na podstawie pracy operacyjnej wskazywała, że mieszkanka Wyszkowa, za pośrednictwem Internetu podczas transmisji live oferowała do sprzedaży odzież posiadającą oznaczenia znanych światowych marek. Towar ten miał być podrobiony. Policjanci bardzo szybko ustalili adres, pod którym podejrzewana kobieta prowadziła działalność gospodarczą. Zapukali do jej drzwi. 46-lata była bardzo zaskoczona wizytą mundurowych.

Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli łącznie blisko 2000 sztuk odzieży, w tym bluz, T-shirtów, spodni, spodenek, skarpet, butów, czy torebek posiadających znaki towarowe światowych producentów. Już podczas wstępnych oględzin policjanci ustalili, że zabezpieczony towar to podróbki. Kryminalni zabezpieczyli również komputer za pośrednictwem, którego miała być prowadzona sprzedaż nielegalnych towarów oraz telefony komórkowe.

46-letnia sprzedawczyni została przesłuchana. Kobieta usłyszała zarzut nielegalnego wprowadzenia do obrotu gospodarczego produktów z zastrzeżonym znakiem towarowym i uczynienie z tego stałego źródła dochodu. Ujawniony towar w całości trafił do policyjnego depozytu.

Teraz zgodnie z ustawą o prawie własności przemysłowej kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Autor: kom. Damian Wroczyński