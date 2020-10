Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 06.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zasadę, która mówi o tym, że policjantem się jest, a nie bywa, potwierdził szybkim i zdecydowanym działaniem funkcjonariusz służby kryminalnej z żarskiej komendy. W czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego, który pomimo zakazu wsiadł za kierownicę. Mężczyzna miał prawie 1 promil alkoholu w organizmie.

Policjanci reagują na przypadki łamania prawa w każdym momencie, niezależnie czy są na służbie, czy też nie. Zasadę, która mówi o tym, że policjantem się jest, a nie bywa, potwierdził szybkim i zdecydowanym działaniem funkcjonariusz służby kryminalnej z żarskiej komendy. W poniedziałek, 5 października br., zauważył mężczyznę, który kierował samochodem marki Audi. Przyjechał na jedną ze stacji paliw wraz z pasażerką, która następnie przesiadła się na miejsce kierowcy i odjechała. Mężczyzna miał pecha, ponieważ policjant rozpoznał, że jest on osobą poszukiwaną, która dodatkowo posiada czynny zakaz kierowania.

Funkcjonariusz nie zastanawiając się, natychmiast przystąpił do działania. Mężczyzna rozpoczął ucieczkę, ale po krótkim pościgu został zatrzymany. Policjant na miejsce wezwał patrol, który założył zatrzymanemu kajdanki i przetransportował go do jednostki. Mundurowi sprawdzili jego stan trzeźwości i okazało się, że ma prawie 1 promil alkoholu. Dodatkowo przeprowadzony test na obecność narkotyków wykazał amfetaminę w jego organizmie, w związku z czym pobrano mu krew do dalszych badań. Do listy przewinień 27-letniego mieszkańca Żar trzeba dodać jeszcze złamanie trzech prawomocnych zakazów sądowych do kierowania pojazdami.

Po przeprowadzeniu czynności mężczyzna trafi „za kraty”. Ma do odbycia co najmniej 9 miesięcy pozbawienia wolności, a po popełnionych przez niego kolejnych przestępstwach, czas ten na pewno się wydłuży.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)