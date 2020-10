Zatrzymany za doprowadzenie 14-latki do poddania się innej czynności seksualnej Data publikacji 06.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z V komisariatu zatrzymali 24-letniego mieszkańca województwa małopolskiego. Mężczyzna, kontaktując się z 14-latką poprzez media społecznościowe doprowadził ją do poddania się innej czynności seksualnej. Zatrzymany usłyszał zarzuty w recydywie. Na wniosek śledczych trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Realizacja sprawy była efektem pracy operacyjnej policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 24-latek poznał 14-letnią mieszkankę Lublina na jednym z portali internetowych. Bardzo szybko ich znajomość przeniosła do komunikatora, gdzie nawiązywali połączenia wideo. Jak wynika z materiałów sprawy, mężczyzna podczas rozmów wideo doprowadził 14-latkę do wykonania innej czynności seksualnej. Dodatkowo ustalono, że w pamięci swoich urządzeń elektronicznych może posiadać treści pornograficzne z udziałem małoletniej.

24-latek został zatrzymany pod Krakowem przez policjantów z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością i z V komisariatu w Lublinie. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, który zostanie teraz dokładnie sprawdzony.

Mężczyzna został przewieziony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Podejrzany za swoje czyny odpowiadał będzie w warunkach recydywy. Jak się okazało, w przeszłości był już karany za kontakty seksualne z nieletnią. Na wniosek śledczych 24-latek został tymczasowo aresztowany przez sąd na okres 3 miesięcy. Za te przestępstwa może mu grozić do 18 lat więzienia.

Sprawa jest rozwojowa.

(KWP w Lublinie/js)