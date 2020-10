Szkolenie policyjnych stermotorzystów Data publikacji 06.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wodach Zalewu Zembrzyckiego w Lublinie odbyło się wczoraj szkolenie policyjnych sterników z lubelskiego garnizonu Policji. Blisko 20 policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych pod okiem instruktorów doskonaliło swoje umiejętności. Prowadzenie działań ratowniczych przy ograniczonej widoczności, czy bezpieczna ewakuacja osoby poszkodowanej to tylko niektóre z praktycznych zadań.

Policyjni stermotorzyści pełnią szczególną rolę podczas zabezpieczania sezonu wypoczynkowego na terenach zlokalizowanych wokół popularnych akwenów na Lubelszczyźnie. Co roku czuwają nad bezpieczeństwem osób korzystających z kąpielisk. Mając do dyspozycji łodzie motorowe podejmują szereg interwencji wobec wczasowiczów kąpiących się i pływających na różnym sprzęcie wodnym. Niejednokrotnie ich szybka reakcja i umiejętności ratownicze uchroniły wiele takich osób przed utonięciem. Dlatego też ważnym aspektem jest ciągłe podnoszenie ich umiejętności, by zadania realizowane na wodach wykonywali jak najlepiej.

Organizatorem wczorajszego szkolenia jest Wydział Prewencji KWP w Lublinie. Prowadzącymi zajęcia byli policjanci z KWP i KMP w Lublinie oraz pracownik WOPR w Lublinie. Uczestnicy zajęć to policyjni stermotorzyści, którzy pełnią służbę w komendach miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu Policji.



Łącznie w szkoleniu wzięło udział blisko 20 funkcjonariuszy. Szkolenie miało na celu przygotowanie funkcjonariuszy do reagowania na nagłe zagrożenie życia i zdrowia oraz do prowadzenia działań ratowniczych przy użyciu łodzi na wodach, w tym w porze nocnej.

Policjanci pod okiem instruktorów szkolili się z taktyki prowadzenia działań ratowniczych w wodzie przy ograniczonej widoczności, prowadzenia asekuracji ratującego oraz zabezpieczania osoby ratowanej. Przećwiczyli także bezpieczną ewakuację osoby poszkodowanej poza strefę zagrożenia.



Ponadto nasi wodniacy szkolili umiejętność orientacji przy pomocy przyrządów nawigacyjnych i punktów orientacyjnych, a także określanie własnej lokalizacji.

Z pewnością udział w takim przedsięwzięciu pozwolił policjantom sprawdzić wiedzę i umiejętności oraz wskazać te obszary, które wymagają poprawy.



podkomisarz Anna Kamola