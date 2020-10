Zaginiony 84-latek odnaleziony przez strzeleckich policjantów Data publikacji 07.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Według zgłoszenia starszy mężczyzna wyszedł z domu w nocy z 4 na 5 października br. i oddalił się w nieznanym kierunku. Policję zaalarmowała zaniepokojona wnuczka, która nie zastała mężczyzny w domu. Trwające kilkadziesiąt godzin poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Zaginiony został odnaleziony.

5 października br., po godzinie 16:00, policjanci strzeleckiej komendy otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 84-letniego mężczyzny. Jak wynikało z informacji przekazanych przez zaniepokojoną wnuczkę, odwiedziła ona mężczyznę w niedzielne popołudnie 4.10.2020 r. Kiedy przyszła do niego następnego dnia, nie zastała go w domu, więc postanowiła zgłosić sprawę Policji.

Po otrzymaniu informacji natychmiast ogłoszono alarm dla policjantów ze Strzelec Opolskich. Oficer dyżurny przekazał rysopis mężczyzny policjantom, którzy rozpoczęli poszukiwania. Działania trwały do późnych godzin nocnych i zostały wznowione następnego dnia. Zaangażowany został policjant z psem tropiącym, grupy poszukiwawcze, a także strażacy. Łącznie w poszukiwaniach brało udział kilkudziesięciu policjantów ze Strzelec Opolskich i z Opola.

6 października br., około godziny 10:30 policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące starszego mężczyzny, znajdującego się przy torowisku. Funkcjonariusze po dotarciu we wskazane miejsce znaleźli mężczyznę oraz potwierdzili, że jest to poszukiwany 84-latek. Policjanci wezwali na miejsce pomoc medyczną. Mężczyzna był przytomny, jednak bardzo osłabiony i wychłodzony, został więc przetransportowany do szpitala.

Apelujemy o to, aby mieć stały kontakt z naszymi bliskimi, w szczególności z tymi w podeszłym wieku i wymagającymi opieki. W przypadku zaginięcia osoby nie wahajmy się i o naszych podejrzeniach powiadommy policjantów. Warto mieć aktualne zdjęcie bliskiego, aby w razie potrzeby przekazać je funkcjonariuszom.

(KWP w Opolu/js)