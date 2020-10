Policjant po służbie zatrzymał pijanego sprawcę kolizji Data publikacji 07.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant radomszczańskiej komendy będąc poza służbą zatrzymał 58-letniego kierującego, który wcześniej spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Sprawca zdarzenia drogowego miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

We wtorek, 6 października br.,około godz. 13.30, w Radomsku na ul. Narutowicza, 58-letni kierujący vw polo skręcając w ul. Kraszewskiego uderzył w stojącego na skrzyżowaniu i oczekującego na włączenie się do ruchu opla. Po zderzeniu kierowca vw zatrzymał się, wysadził pasażera, a sam uciekł samochodem z miejsca kolizji. Pasażer również próbował uciekać pieszo, ale został ujęty przez pokrzywdzonego i przypadkowego świadka.

Powiadomieni o zdarzeniu policjanci ujawnili vw biorącego udział w zdarzeniu zaparkowanego w odległości około 2 km od miejsca kolizji. Pootwierany pojazd bez kierowcy zaparkowany był na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Około 2 godzin po zdarzeniu policjant w czasie wolnym od służby mający wiedzę o tej kolizji, idąc ulicą w Radomsku, zauważył mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. Okazało się, że jest to poszukiwany pijany sprawca kolizji. Uniemożliwił mu oddalenie się i przekazał go w ręce kolegów z komendy.

58-latek trafił do policyjnego aresztu. Pobrano mu krew do badania na zawartość alkoholu w celu ustalenia stanu trzeźwości w chwili zdarzenia. Po wytrzeźwieniu zostaną mu przedstawione zarzuty kierowania pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, spowodowania kolizji oraz parkowania w miejscu niedozwolonym. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, grzywny i sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

(KWP w Łodzi / mw)