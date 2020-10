Ponad 10 kg zabezpieczonych środków i 11 zatrzymanych osób. Uderzenie w lokalną przestępczość narkotykową Data publikacji 07.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Walka z przestępczością narkotykową wymaga wiele cierpliwości i poświęcenia ze strony policjantów, którzy na bieżąco śledzą czarny rynek narkobiznesu i każda uzyskana przez nich informacja jest szybko weryfikowana. Tylko we wrześniu ostródzcy kryminalni zajmujący się zwalczaniem tej przestępczości zatrzymali 11 osób i zabezpieczyli ponad 10 kg środków odurzających.

Policjanci kryminalni nieustannie śledzą rynek narkobiznesu na terenie powiatu. Koncentrują się na dotarciu do dilerów, analizują powiązania wśród handlarzy środków odurzających i docierają do osób uprawiających konopie indyjskie inne niż włókniste. Tylko we wrześniu 2020 r. kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przeprowadzili szereg działań, w wyniku których zatrzymanych zostało 11 osób. Policjanci zlikwidowali plantacje konopi indyjskich innych niż włókniste, zabezpieczyli marihuanę, amfetaminę, haszysz oraz tabletki ecstasy. W wyniku przeprowadzonych przez nich akcji na czarny rynek nie trafiło ponad 10 kg narkotyków. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych nielegalnych substancji to ponad 300 tysięcy złotych.

Już na początku września zatrzymanych zostało 7 osób. W wyniku przeszukania mieszkań 29- i 32- latka policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 1,5 kg marihuany, ponad 630 gramów amfetaminy, ponad 160 tabletek ecstasy oraz kilka krzewów konopi indyjskich innych niż włókniste. Ponadto, jak ustalili funkcjonariusze, w przestępczym procederze brał udział również inny 29-letni mieszkaniec powiatu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, uprawy oraz wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostałe 4 osoby usłyszały zarzuty posiadania oraz posiadania znacznych ilości narkotyków.

Dalsze działania oraz ustalenia kryminalnych pozwoliły na zatrzymanie 25-latka zajmującego się uprawą konopi indyjskich innych niż włókniste. W wyniku przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń policjanci zabezpieczyli 9 krzewów tej rośliny. Ponadto ujawnili ponad 200 gramów amfetaminy oraz tabletki ecstasy. Młody mieszkaniec Ostródy usłyszał zarzuty uprawy oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Zarzuty posiadania środków odurzających usłyszał również zatrzymany w tej sprawie 22-latek.

Zabezpieczone nielegalne substancje

Narkotyki w woreczkach, zabezpieczone pieniądze i waga

Zabezpieczone narkotyki w woreczku foliowym

Jak po nitce do kłębka ostródzcy kryminalni dotarli również do nielegalnej plantacji konopi indyjskich innych niż włókniste na terenie gminy Ostróda. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczyli 134 krzewy tej rośliny. Do sprawy zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn. W wyniku przeszukania mieszkania 32-latka kryminalni ujawnili kolejną uprawę konopi indyjskich innych niż włókniste. Ponadto zabezpieczyli również ponad 1100 sztuk tabletek ecstasy oraz ponad 3 kilogramy zielonego suszu. Badania potwierdziły, że jest to marihuana. 32-latek usłyszał zarzuty uprawy oraz posiadania znacznych ilości narkotyków. Policjanci wraz z prokuratorem wnioskowali o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do ich wniosku i podejrzany trafi na 3 miesiące do aresztu. Drugi z mężczyzn, usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.

Film Zabezpieczone narkotyki. Rośliny konopi na nielegalnej plantacji Opis filmu: Zabezpieczone narkotyki. Rośliny konopi na nielegalnej plantacji Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zabezpieczone narkotyki. Rośliny konopi na nielegalnej plantacji (format mp4 - rozmiar 6.7 MB)

W wyniku przeprowadzonych w ostatnich tygodniach działań ostródzcy kryminalni zabezpieczyli ponad 10 kilogramów narkotyków. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych nielegalnych substancji to ponad 300 tysięcy złotych. Tymczasowo aresztowanych zostało 5 osób.

Posiadanie środków odurzających zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków Ustawa o narkomanii przewiduje karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Kara 8 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanym za uprawę mogącą dostarczyć znaczne ilości środków odurzających. Podejrzanym o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi nawet 12 lat w zakładzie karnym.

(ab/tm)