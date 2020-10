Pomogli starszej pani wrócić do domu Data publikacji 07.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdezorientowana, zagubiona i wystraszona seniorka nie potrafiła wieczorem wrócić do swojego domu. Pomogli jej dzielnicowi z komisariatu Tarnów-Centrum.

W niedzielny wieczór, 04.10.br., Paweł Jędrys i Przemek Kosiarski - dzielnicowi z Komisariatu Policji Tarnów-Centrum pełniący służbę w mieście, zauważyli stojącą, w pobliżu skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Ablewicza, 82-letnią kobietę, która była mocno zdezorientowana. Starsza pani zapomniała gdzie mieszka i nie była w stanie wrócić do swojego domu. Chwilę wcześniej jakiś przechodzień zauważył bezradną 82-latkę i powiadomił Policję.

Funkcjonariusze mieli nie lada orzech do zgryzienia, bo seniorka nie dość, że zapomniała gdzie mieszka, to nie była też w stanie przypomnieć sobie ani swojego imienia, ani nazwiska. Poprosili więc, aby pokazała im jakiś dokument tożsamości, ale pech chciał, że pani nie miała go przy sobie. Mundurowi ponownie poprosili o to samo i wspólnie z nią przejrzeli zawartość torebki. Tam odnaleźli starą legitymację zawierającą personalia kobiety. Dalej poszło już jak z płatka. Policjanci sprawnie ustalili miejsce zamieszkania 82-latki i razem z nią udali się do jej domu. Będąc na miejscu, dla pewności, oddali mieszkającą samotnie kobietę pod opiekę sąsiadki, która zobligowała się nią zaopiekować.

(KWP w Krakowie / am)