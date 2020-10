Podziękowania dla sosnowieckich policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Do Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wpłynęły podziękowania dla Komendanta Komisariatu Policji II w Sosnowcu kom. Krzysztofa Bajera oraz śledczych z wydziału kryminalnego sosnowieckiej „dwójki”. Dyrekcja i Nauczyciele Technikum nr 6 w Sosnowcu wyrazili w ten sposób swą wdzięczność za szybkie odzyskanie skradzionego z ich szkoły sprzętu elektronicznego. Wartość odzyskanych pomocy dydaktycznych to blisko 62 tysiące złotych.

W czerwcu 2020 r. dyrekcja Technikum nr 6 Grafiki Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu złożyła zawiadomienie o kradzieży sprzętu elektronicznego: komputerów, laptopów, kart graficznych i innych podzespołów elektronicznych, której najprawdopodobniej dokonano w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych związanego z pandemią Covid-19. Policjanci szybko ustalili, że przestępstwa dokonał 27-letni mężczyzna- jeden z pracowników szkoły, jak również namierzyli i odzyskali wszystkie skradzione przedmioty. W przeważającej większości sprawca wystawił je do sprzedaży w różnych lombardach. Wartość zrabowanych, a następnie odzyskanych przez policjantów przedmiotów opiewa na kwotę blisko 62 tysięcy złotych. Sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu 5 lat więzienia. Dyrekcja szkoły złożyła na ręce Komendanta Miejskiego podziękowania za szybkie i sprawne działanie policjantów, dzięki któremu te wartościowe pomoce dydaktyczne mogą być na powrót wykorzystywane podczas zajęć. Treść podziękowań przytaczamy poniżej:

„Komendant Miejski Policji w Sosnowcu mł. insp. Tomasz Kłosowicz

Nauczyciele Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 składają serdeczne podziękowania na ręce Komendanta Komisariatu Policji II w Sosnowcu kom. mgr. Krzysztofa Bajera oraz dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komisariatu II za szybkie odzyskanie sprzętu komputerowego, który jest niezbędny w pracy dydaktycznej z młodzieżą. Dzięki szybkiej reakcji Policji uczniowie mogą realizować praktyczną naukę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Podpisano: Dyrektor i Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu”

Tego rodzaju podziękowania to z pewnością dla policjantów bardzo miły sygnał, świadczący o tym, że ich codzienna, czasem żmudna i momentami bardzo trudna praca, jest potrzebna i doceniana. "To coś, co daje napęd i energię do dalszej służby, pomimo jej niełatwego charakteru"- mówią policjanci.

(KWP w Katowicach / am)