Policjanci uratowali mężczyznę na dworcu kolejowym Data publikacji 08.10.2020 Policjanci z komisariatu kolejowego we Wrocławiu uratowali mężczyznę, który upadł w holu dworca PKP, dostał drgawek ciała i stracił ostatecznie przytomność. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej i przytomnego już oddali w ręce pogotowia ratunkowego. Poszkodowany trafił do szpitala.

Wczoraj (7.10.2020 r.) tuż przed północą policjanci z Komisariatu Kolejowego KWP we Wrocławiu, patrolujący dworzec PKP zauważyli leżącego na podłodze w holu mężczyznę. Gdy podeszli do niego okazało się, że ma on drgawki i uskarża się na silny ból głowy oraz nóg. Funkcjonariusze wezwali pomoc medyczną i utrzymywali z 62-latkiem stały kontakt słowny. Niestety w pewnym momencie stracił on przytomność. Policjanci natychmiast udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Kontrolowali jego czynności życiowe do czasu przyjazdu zespołu karetki.

Decyzją medyków mężczyzna trafił do szpitala na obserwację. Na szczęście finał tej historii ma pozytywne zakończenie. 62-latek jest już bezpieczny.

