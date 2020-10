Oferował do sprzedaży nielegalne pakiety telewizyjne. Straty nadawców: 1,5 mln zł Data publikacji 08.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Coraz więcej nadawców medialnych oferuje swoje usługi w płatnych pakietach, a to stwarza okazję dla przestępców, którzy nielegalnie przesyłają sygnał do swoich klientów. Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o taki proceder. Straty nadawców mogły z tytułu jego działalności wynieść 1,5 miliona złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a sprzęt zabezpieczony.

Policjanci wrocławskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali mężczyznę podejrzanego o nielegalne udostępnianie sygnału telewizyjnego. W ramach prowadzonej przez siebie sprawy operacyjnej funkcjonariusze uzyskali informacje na temat mężczyzny, a także ustalili miejsce jego pobytu. W jego mieszkaniu na terenie Wrocławia mundurowi zabezpieczyli urządzenia wraz z oprogramowaniem, które służyły do udostępniania nielegalnego sygnału telewizyjnego. Były to komputery i dekodery, które obsługiwały odbieranie sygnału telewizyjnego i jego dalsze przesyłanie. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na to, że z usług oferowanych przez mężczyznę korzystać mogło ponad 400 osób. Wśród jego klientów były osoby z Polski i z zagranicy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli też sprzęt służący do tego nielegalnego procederu. Okazało się, że mężczyzna konfigurował, także dekodery, które służyły później do odbioru sygnału.

Dalsze czynności w tej sprawie wskazały, że straty dwóch dużych nadawców telewizyjnych mogą przy okazji tego przestępstwa wynieść nie mniej niż 1 mln 580 tys. zł. Mężczyzna pakiety telewizyjne oferował na popularnych portalach sprzedażowych. Zarządzał też panelami administracyjnymi, w których dodawał i usuwał swoich klientów.

Zatrzymany 36-letni mężczyzna będzie teraz musiał odpowiedzieć za naruszenie przepisów Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

(KWP we Wrocławiu/js)