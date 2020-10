Policjanci zabezpieczyli ponad 6 kg narkotyków i zatrzymali osiem osób Data publikacji 08.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie zatrzymali osiem osób za posiadanie narkotyków. Zabezpieczono ponad 6 kg środków odurzających, blisko1500 sztuk tabletek extasy oraz ponad 274 tys. złotych w gotówce.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu nowotarskiej komendy kilka miesięcy temu wpadli na trop kilku osób zajmujących się przestępczością narkotykową na terenie Nowego Targu. Dalsze działania i ustalenia doprowadziły do zatrzymania ośmiu osób. Czynności prowadzone były we współpracy i pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu. We wtorek rano tj. 6 października br., policjanci z nowotarskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz SPKP w Krakowie jednocześnie weszli do kilkunastu mieszkań na terenie miasta i gminy Nowy Targ oraz jednego na terenie powiatu tatrzańskiego. Łącznie w przeprowadzonej akcji wzięło udział 70 funkcjonariuszy Policji. Zatrzymanych zostało siedmiu mężczyzn i jedna kobieta. Jeden 25-latek, dwóch 32-latków, dwóch 35-latków i dwóch 46-latków z Nowego Targu oraz 34-letnia kobieta z gminy Nowy Targ.

Podczas przeszukania mieszkań i samochodów osób zatrzymanych, policjanci ujawnili blisko 3,5 kg marihuany, 2,5 kg amfetaminy, ponad 350 gramów metamfetaminy, oraz 1486 sztuk tabletek extasy. Narkotyki zapakowane były w mniejsze i większe foliowe worki. Część środków była poporcjowana i zapakowana w małe woreczki strunowe. Wartość rynkowa zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad 200 tys. złotych. Ponadto policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie ponad 274 tys. złotych. Największą ilość pieniędzy i narkotyków policjanci zabezpieczyli u dwóch 32-latków z Nowego Targu.

Sześć z zatrzymanych osób prokuratorskie zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszało tego samego dnia. 25 i 35-latek oraz 34-latka usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających, a 46-latek usłyszał zarzut uprawy konopi, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Drugi 35 i 46-latek usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji.

Dwóch mężczyzn w wieku 32-lat, u których policjanci znaleźli największą ilość narkotyków i pieniędzy, przed obliczem prokuratora stanęło w środę. Podejrzani usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku nawet do 10 lat. Obaj byli już w przeszłości karani i przebywali w zakładzie karnym. Jeden z podejrzanych działał w recydywie, więc grozi mu kara nawet do 15 lat odsiadki. Sąd na wniosek prokuratora wobec 32-latków zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policja oraz prokuratura nadal prowadzą czynności w tej sprawie, które dokładnie wyjaśnią jaki był udział poszczególnych osób w tym nielegalnym procederze. Możliwe jest przedstawienie podejrzanym także zarzutu dotyczącego handlu narkotykami. Sprawa jest rozwojowa.

(KWP w Krakowie / am)