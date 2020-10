Policyjny strongman - kulturysta w kadrze Polski Data publikacji 08.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz policyjny strongman - kulturysta zaskakuje kolejnymi sukcesami. Tym razem, po zwycięstwie w 4 kategoriach kulturystycznych w zawodach, współzawodniczył o dostanie się do kadry Polski na Mistrzostwa Świata w Kulturystyce i Fitness. Ostatecznie jego wysiłki i osiągnięcia sprawiły, że został powołany do reprezentacji.

Sierżant sztabowy Marcin Dziadczyk na co dzień służy w I Komisariacie Policji w Gliwicach, ścigając sprawców wykroczeń. Poza służbą oddaje się swojej sportowej pasji i rzeźbi sylwetkę, co, jak widać, przynosi rewelacyjne efekty. Dzięki swoim osiągnięciom, Marcin będzie reprezentował nasz kraj i zarazem polską Policję w mistrzostwach świata, które odbędą się w dniach od 5 do 9 listopada w miejscowości Santa Susanna w Hiszpanii.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki!

(KWP w Katowicach / am)