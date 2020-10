Policjanci zwalczający cyberprzestępczość zapobiegli samobójstwu kobiety Data publikacji 08.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Internautka mieszkająca w Krakowie na jednym z portali społecznościowych umieściła wpis, z którego wynikało, że chce targnąć się na swoje życie. Niepokojącą informację otrzymali policjanci z Komendy Głównej Policji zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Dzięki ich natychmiastowej reakcji i współpracy z policjantami z Krakowa nie doszło do tragedii.

7 października br. policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP otrzymali informację o tym, że na jednym z forów internetowych znaleziono wpis kobiety mówiący o chęci popełnienia przez nią samobójstwa. Funkcjonariusze niezwłocznie zajęli się sprawdzeniami w policyjnych i poza policyjnych bazach danych, by wytypować osobę, która mogła dokonać takiego wpisu. W wyniku tych działań policjanci ustalili tożsamość tej kobiety oraz miejsce jej zamieszkania, które znajdowało się w Krakowie. Wszelkie dane i informacje, które mogły pomóc w jak najszybszym dotarciu do kobiety, przekazano policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, którzy natychmiast pojechali pod wskazany adres.

Na miejscu funkcjonariusze zastali mężczyznę, który okazał się być ojcem autorki wpisu, a wjednym z pokoi jego córkę. Kontakt z kobietą był już utrudniony. Po wezwaniu na miejsce karetki pogotowia kobietę przewieziono do szpitala, gdzie została objęta opieką lekarską.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów i pomocy, która dotarła na czas, nie doszło do tragedii.

Jak pomóc?

Jeśli ktoś powie Ci, że myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy:

nie obawiaj się porozmawiać o tym, nie okazuj zdziwienia i zaskoczenia;

rozmawiaj, nie bój się, że twoje zainteresowanie tematem i dyskusja, będzie dla niej zachętą do realizacji planów;

miej dla niej czas, okaż zainteresowanie i wsparcie;

okaż gotowość do słuchania, pozwól na okazywanie emocji i akceptuj je;

nie oceniaj, nie dawaj rad;

szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich, jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania 800-70-22-22, lub 1161-23, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Uratować życie, to uratować ciało, ale żeby uratować człowieka, trzeba uratować jego chęć życia. To nie tylko problem profesjonalnej pomocy, ale zwykłej ludzkiej życzliwości.

Tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, jest także możliwość ratunku.

(Biuro d/w z Cyberprzestępczością KGP / mw)