Zaproponował narkotyki…policjantowi po służbie

Data publikacji 09.10.2020

Diler chciał sprzedać narkotyki przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Okazało się, że zaproponował je… policjantowi po służbie. Ten umiejętnie wszedł w rolę kupca i „handlarz" zaproponował mu „grubszy" interes. Na miejsce dobicia targu przywiózł cały swój towar – pół kilo amfetaminy i prawie 1800 tabletek ecstazy. Mężczyzna zamiast pieniędzy zobaczył jednak policyjne odznaki. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Umiejętności szybkiego podejmowania decyzji oraz dostosowywania się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji to cechy niezbędne, aby być naprawdę dobrym w policyjnym fachu. Wykazał się nimi funkcjonariusz świebodzińskiej jednostki, do którego w sklepie podszedł obcy mężczyzna i zaproponował zakup narkotyków. Policjant, który był w czasie wolnym od służby, błyskawicznie wszedł w rolę kupca i zgodził się na transakcję. W czasie „dogrywania interesu” dyskretnie powiadomił kolegów z wydziału kryminalnego i razem podjęli dalsze działania. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnie poprowadzonej akcji diler był przekonany, że trafił „złotego klienta”. Starał się być mimo to ostrożny. Wybrał miejsce na uboczu i przed transakcją obserwował swojego kupca. Na miejsce spotkania przywiózł wszystkie posiadane przez siebie środki, czyli ponad pół kilograma amfetaminy i prawie 1800 tabletek ecstazy. Kiedy w trakcie dobijania interesu, jego auto zostało zablokowane przez inny pojazd, a zamiast gotówki za narkotyki zobaczył policyjne odznaki, był w szoku. Kompletnie zaskoczony nie potrafił wydusić słowa.

Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie przedstawiła mu zarzuty związane z posiadaniem znacznych ilości środków odurzających, nabycie i przewóz wewnątrzwspólnotowy i przygotowanie do wprowadzenia do obrotu. 32-latek w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Gorzowie / mw)

