Oszust zatrzymany przez policjantów. Miał przy sobie ponad 85 tys. zł, które przekazała mu seniorka Data publikacji 09.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Augustowscy policjanci zatrzymali 22-latka podejrzanego o oszustwo metodą „na policjanta”. Mieszkanka powiatu augustowskiego przekazała fałszywemu kurierowi pieniądze o łącznej wartości ponad 85 tysięcy złotych. Seniorka była przekonana, że pomaga córce, która uległa wypadkowi. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

We wtorek (6.10.2020 r.) po godzinie 12.00, jedna z mieszkanek powiatu augustowskiego odebrała telefon od oszusta podającego się za policjanta z informacją, że jej córka miała wypadek drogowy i jest w szpitalu. Mężczyzna dodał, że kobieta potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności za to zdarzenie. Oszust polecił seniorce, aby przygotowała wszystkie oszczędności, które posiada w domu. Następnie zapakowała je w karton i czekała na przyjazd kuriera. 69-latka miała przekazać pieniądze, mówiąc, że są to dokumenty jej córki. Seniorka postępowała zgodnie z poleceniami usłyszanymi w słuchawce i przekazała fałszywemu kurierowi pieniądze o łącznej wartości ponad 85 tysięcy złotych. Dzięki szybkiej reakcji augustowskich policjantów 22-letni kurier oszustów został zatrzymany, gdy próbował odjechać z posesji oszukanej seniorki. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzut. Za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Przez pierwszych 9 miesięcy tego roku, na terenie województwa podlaskiego, policjanci odnotowali 20 oszustw i 297 usiłowań metodą "na wnuczka" lub "na policjanta". Kwota strat pokrzywdzonych to blisko półtora miliona złotych, tysiąc euro oraz dwanaście i pół tysiąca dolarów. Funkcjonariusze zatrzymali w sumie 9 osób w związku z tymi oszustwami.

Policjanci apelują o czujność i rozsądek przy podejmowaniu decyzji w związku z oszczędnościami życia.

(KWP w Białymstoku / kp)

