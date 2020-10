Jechał 138 km/h w obszarze zabudowanym - w dalszą podróż ruszył już bez prawa jazdy Data publikacji 09.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, mandat w wysokości 400 złotych i 10 punktów karnych dopisanych do indywidualnego konta, to efekt jazdy 50-letniego mężczyzny, który jechał o wiele za szybko jedną z wrocławskich ulic. Kierujący na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h, pędził aż 138 km/h. Jego zbyt dynamiczną przejażdżkę zarejestrowali jadący za nim w nieoznakowanym radiowozie policjanci ruchu drogowego.

Do wykroczeń w postaci zbyt szybkiej jazdy dochodzi zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. Policjanci ruchu drogowego każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelkie przejawy agresywnej i zbyt szybkiej jazdy, stosując prawem przewidziane środki.

Funkcjonariusze z wrocławskiej drogówki patrolując wieczorową porą ulice miasta, zauważyli dynamicznie przemieszczającego się osobowego volkswagena. Mundurowi dokonali pomiaru prędkości pojazdu niemieckiego producenta i okazało się, że jedzie on o 68 km/h szybciej, niż dozwolone w tym miejscu 70 km/h.

Nieodpowiedzialny kierowca volkswagena został zatrzymany do kontroli i ukarany mandatem w wysokości 400 złotych, a do jego indywidualnego konta zostało dopisane 10 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy, w związku z tym 50-latek w dalszą podróż ruszył już bez dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. Od funkcjonariuszy dostał pokwitowanie, dzięki któremu mógł poruszać się samochodem przez kolejne 24 godziny.

Policjanci przypominają, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz jazda z nadmierną prędkością. Mundurowi apelują o odpowiedzialne zachowanie za kierownicą oraz stosowanie się do przepisów prawa.

(KWP we Wrocławiu / am)

