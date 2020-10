„Zaczytani…." w drogówce - Wielka Zbiórka Książek

Od 8 września 2020 roku w kilkuset miejscach w Polsce można oddawać przeczytane przez siebie książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Akcję prowadzi Fundacja Zaczytani.org .Paczki z książkami trafiają do szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, świetlic środowiskowych, centrów krwiodawstwa, domów samotnej matki. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dołączyli do grona tych, którzy wzięli udział w zbiórce i dziś przekazali książki do jednego ze wskazanych punktów.