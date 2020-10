Policjanci zatrzymali sprawców pobicia księdza w Działoszynie Data publikacji 09.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwie osoby, które są podejrzane o pobicie księdza na plebani w Działoszynie. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 8 października 2020 r. około godziny 16:20. Dwaj mężczyźni w wieku 29 i 34 lata mieszkańcy Działoszyna znajdując się pod wpływem alkoholu, pod plebanią wykrzykiwali wulgaryzmy adresowane do zamieszkujących tam księży. Słysząc to 43-letni wikary, wyszedł zobaczyć, co się dzieje. Wówczas mężczyźni zaczęli mu ubliżać oraz uderzać po całym ciele. Na pomoc księdzu ruszył świadek zdarzenia 70-letni mieszkaniec Działoszyna, lecz również nie uniknął ataku oprawców. Policjanci bardzo szybko zatrzymali napastników, którzy trafili do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszą oni zarzuty pobicia, za co grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)