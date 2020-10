Policjanci szkolili psy służbowe Data publikacji 09.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zespołu Przewodników Psów Służbowych Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Łodzi systematycznie pracują nad formą oraz umiejętnościami swoich czworonożnych przyjaciół, z którymi na co dzień pełnią służbę. W cyklicznych szkoleniach uczestniczy 12 psów w wieku od 4 do 9 lat.

Aby psy mogły pracować w naszych szeregach, muszą posiadać odpowiednie predyspozycje. Jest to skrupulatnie sprawdzane jeszcze przed zakupem czworonoga. Później pies wraz ze swoim przewodnikiem trafia na kurs, po ukończeniu którego otrzymują atest i od tej chwili mogą wspólnie wykonywać zadania służbowe. Policjanci, którzy decydują się na pracę ze zwierzętami, muszą mieć do nich odpowiednie podejście. Oprócz stanowczości, muszą po prostu je lubić, natomiast nie mogą się ich bać. Warunkiem sukcesu jest świetnie wyszkolony i zgrany duet przewodnik i pies służbowy. Cyklicznie ćwiczenia jakim są poddawane doskonalą posiadane już umiejętności i pozwalają na wprowadzanie nowych elementów.

7 października 2020r. łódzcy przewodnicy na terenie kompleksu leśnego pod Łodzią, przeprowadzili kolejne szkolenie psów służbowych, podczas których trenowali m. in. posłuszeństwo, siadanie, warowanie, chodzenie przy nodze. Doskonalili umiejętności wyszukiwania zapachów narkotyków i materiałów wybuchowych. Psy miały również za zadanie obezwładnić pozoranta broniąc swojego przewodnika przed atakiem. W łódzkiej komendzie służbę pełni 12 psów, wśród których są psy tropiące, patrolowe, patrolowo-tropiące, do wyszukiwania narkotyków oraz do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

Popularne stwierdzenie „pies najlepszym przyjacielem człowieka” w naszej formacji nabiera jeszcze głębszego wymiaru. Są to „gliniarze”, którzy pomimo iż nie noszą munduru, w wielu przypadkach są niezastąpieni. Potrafią błyskawicznie dogonić przestępcę, wskazać drogę ucieczki lub miejsce jego ukrycia. Odwaga i oddanie psów policyjnych, połączona ze specjalistycznym wyszkoleniem, stanowi niezwykle cenne wsparcie dla funkcjonariuszy, nawet w najtrudniejszych wyzwaniach z jakimi muszą się mierzyć.

Przez lata wspólnej służby rodzi się między nimi silna więź. Psy stają się członkami rodzin. Gdy przechodzą na emeryturę, w domu przewodnika otoczone miłością, mogą liczyć na troskliwą opiekę aż do końca.

(KWP w Łodzi / mw)