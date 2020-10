Zatrzymani do sprawy usiłowania zabójstwa Data publikacji 09.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Bydgoscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn do sprawy usiłowania zabójstwa. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Trwają w tej sprawie czynności procesowe. Prokurator wnioskuje o tymczasowy areszt.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 03.10.2020 r., nad ranem przy ulicy Nadrzecznej w Bydgoszczy. Wówczas dyżurny z bydgoskiego Błonia otrzymał informację, że za wiaduktem kolejowym ma leżeć osoba wzywająca pomocy. Na miejsce został skierowany patrol z bydgoskiego Śródmieścia. Tam zastali zgłaszającego oraz mężczyznę z obrażeniami ciała. Został on przewieziony do szpitala.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Błonia oraz z komendy miejskiej w Bydgoszczy. Policjanci zaczęli zbierać informacje na temat zdarzenia. Krok po kroku analizowali zgromadzony materiał. Wnikliwa praca policjantów doprowadziła do wytypowania dwóch podejrzewanych - 42 i 31-latka - którzy zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Wczoraj, 08.10.2020 r., 42-latek został doprowadzony do prokuratury. Oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Natomiast dzisiaj, 09.10.2020 r., przed obliczem prokuratora stanął drugi z zatrzymanych. 31-latek również usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trwają czynności procesowe w sprawie. Prokurator wnioskuje do sądu o tymczasowy areszt.

(KWP w Bydgoszczy / am)