Policjanci odnaleźli zaginionego 73-latka Data publikacji 12.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W niedzielę, przed północą, w stan alarmowy postawiono całą łaską Policję. Funkcjonariusze poszukiwali zaginionego 73-latka, który z uwagi na chorobę nie jest osobą samodzielną. Nad ranem został odnaleziony przez jeden z patroli.

11 października 2020 roku po godzinie 23:00 Policja została powiadomiona o zaginięciu 73-letniego mieszkańca wsi w gminie Wodzierady. Z relacji rodziny wynikało, że mężczyzna wyszedł z domu około godziny 18:00 i do chwili obecnej nie powrócił. Senior jest osobą niesamodzielną i ma problemy z pamięcią. Niezwłocznie funkcjonariusze rozpoczęli sprawdzenia różnych miejsc. Zadysponowany do działań pies niestety nie podjął tropu. Ostatecznie jeden z patroli w Hipolitowie zauważył idącego poboczem pieszego, którym okazał się zaginiony 73-latek. Mężczyzna był wyziębiony i wystraszony, ale nic poważnego mu się nie stało i po udzielonej pomocy medycznej mógł wrócić do domu.

Musimy jednak pamiętać, że zaginięcie starszej osoby wiąże się z wyższym ryzykiem utraty życia czy zdrowia, niż w przypadku osób dużo młodszych, w sile wieku.

Warto wyposażyć naszego bliskiego seniora w akcesoria mogące na przykład ułatwić ustalenie miejsca jego przebywania czy przynajmniej identyfikację w przypadku odnalezienia przez Policję lub inne osoby. Można osobie starszej sprezentować zegarek z funkcją GPS, zadbać, aby zawsze miała przy sobie telefon komórkowy, włożyć kartkę z adresem i numerem kontaktowym (najlepiej wszyć w ubranie tak, aby nie została zgubiona lub wyrzucona).

(KWP w Łodzi/js)