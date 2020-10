Po pijanemu spowodował wypadek Data publikacji 12.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 10 października 2020 roku, około godziny 18:30 w miejscowości Niesulów, w gminie Gidle, doszło do potrącenia rowerzysty przez kierującego osobowym volvo. Po powiadomieniu służb ratowniczych kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia, pozostawiając poszkodowanego bez udzielenia mu pomocy. Po przebadaniu podejrzewanego okazało się, że ma blisko 2,5 promila alkoholu. Prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt.

W minioną sobotę, 10 października 2020 roku, około godziny 18:30 dyżurny radomszczańskiej komendy Policji został poinformowany o wypadku drogowym w miejscowości Niesulów, na terenie gminy Gidle. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym marki Volvo, 66-letni mieszkaniec gminy Gidle jadąc w miejscowości Niesulów w kierunku miejscowości Ojrzeń potrącił poruszającego się w tym samym kierunku rowerzystę. Bezpośrednio po zdarzeniu sprawca zatrzymał się. Na miejscu zatrzymali się również dwaj mężczyźni, którzy udzielili pomocy 53-letniemu rowerzyście oraz powiadomili o wypadku służby ratownicze.

W chwili gdy świadkowie zajęli się poszkodowanym, kierowca volvo wsiadł do swojego samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Gdy policjanci dojechali do miejsca zamieszkania sprawcy wypadku, okazało się, że jest on w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że ma w organizmie 2,4 promila alkoholu. Mężczyzna tłumaczył się, że alkohol wypił ze stresu gdy wrócił do domu. Kierowca volvo został zatrzymany, pobrano od niego trzykrotnie krew do badań na zawartość alkoholu w chwili wypadku. Poszkodowany rowerzysta z uwagi na charakter obrażeń został przewieziony do specjalistycznego szpitala. Dzisiaj, 12.10.2020 r., złożony zostanie wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Mężczyźnie, który spowodował wypadek, grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

(KWP w Łodzi/js)