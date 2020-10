Zabezpieczyli blisko 23 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości około 1 mln zł Data publikacji 12.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu, którzy w miejscach zamieszkania posiadali znaczne ilości środków odurzających. Zabezpieczono prawie 23 kilogramy nielegalnych substancji, wśród których znalazły się: marihuana, haszysz i amfetamina. Podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące.

Na początku października br., kryminalni z wadowickiej komendy zatrzymali 31-letniego mieszkańca gminy, u którego w miejscu zamieszkania znaleźli haszysz, marihuanę i amfetaminę. Jedno z pomieszczeń budynku było przystosowane do uprawy konopi. Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli 14 krzewów konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu, które znajdowały się w pobliżu budynku. Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 16 kilogramów środków odurzających.

Kolejnego dnia, w ramach tego samego postępowania, funkcjonariusze przeszukali budynek mieszkalny oraz pomieszczenia gospodarcze u innego mieszkańca tej samej miejscowości, gdzie znaleźli poukrywane w różnych miejscach przetworzone i spakowane środki narkotyczne. Łącznie ponad 5200 gramów marihuany oraz ponad 1260 gramów haszyszu. Właściciel nielegalnych substancji, 33-letni mieszkaniec gminy Wadowice, trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych.

W wyniku swoich działań, kryminalni zabezpieczyli łącznie blisko 23 kilogramy narkotyków, z których można by było uzyskać około 160 000 „działek”. Ich czarnorynkowa wartość to kwota około 1 mln złotych. Policjanci zabezpieczyli również blisko 10 tys. złotych najprawdopodobniej pochodzące z przestępczego procederu.

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach, gdzie zostały im przedstawione zarzuty. Młodszy z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, ich uprawy oraz posiadania przyrządów służących do niedozwolonego wytwarzania środków odurzających, natomiast starszemu z mężczyzn przedstawiono zarzut posiadania narkotyków. Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli na tę okoliczność obszerne wyjaśnienia. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Wadowicach na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

(KWP w Krakowie / am)