Zabrakło skali w alcoteście

Aż 4,6 promila alkoholu w organizmie miał 34-latek, który na ul. Jaracza w Łodzi chciał zaparkować lanosa. Świadek, widząc manewry kierowcy, nabrał podejrzeń co do jego stanu trzeźwości. Gdy kierujący wysiadł z auta, zatrzymał go i zawiadomił o swoich podejrzeniach policjantów.