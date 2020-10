Nietrzeźwy doprowadził do kolizji i uciekł Data publikacji 12.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca kia uderzył w dwa zaparkowane pojazdy, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci w niespełna godzinę namierzyli go i zatrzymali. Jak się okazało, mężczyzna był pijany i nie posiadał prawa jazdy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 11.10.br., po 18:00, dyżurny sejneńskiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Puńsku. Na miejscu policjanci zastali dwa zniszczone auta dostawcze i samochód osobowy. Funkcjonariusze w niespełna godzinę odnaleźli mężczyznę, który doprowadził do kolizji. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu 52-latka w policyjnych systemach wyszło także na jaw, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Mężczyzna odpowie teraz za kolizję i kierowanie w stanie nietrzeźwości.

(KWP w Białymstoku / am)

