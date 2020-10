Ruszyła zbiórka na operację dla syna policjanta Data publikacji 12.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Udało się! Syn policjanta z komendy powiatowej w Wąbrzeźnie Ignaś Stachulak zakwalifikowany został na skomplikowaną operację serca w klinice w Austrii! Niestety czasu jest nie wiele, a kwota zawrotna – potrzeba prawie 75 tysięcy euro. Wszystkie ręce na pokład! Możemy pomóc!

Ignaś cierpi na zespół di George’a, genetyczną chorobę powodującą wiele dysfunkcji jak problemy ze wzrokiem, rozszczep podniebienia i co najgorsze złożoną wadę serca.

Niejednokrotnie wszyscy angażowaliśmy się w pomoc małemu Ignasiowi od zwykłych zbiórek pieniędzy, przez festyny i turnieje charytatywne po słynny #hot16challenge. Niestety to tylko kropla w morzu potrzeb na leczenie

i rehabilitację malucha.

Niestety mimo wielu próśb ze strony rodziców do szpitali w Niemczech, Szwajcarii czy Włoszech, nikt nie zdecydował się na tak poważną operację serca Ignasia. Na szczęście nagle pojawiło się światełko nadziei. Ośrodek Kardiochirurgii w Linz w Austrii zakwalifikował naszego Ignasia do korekty serca i chcą zrobić to podczas jednej operacji!

Jest to być może jedyna szansa dla Ignasia i jego rodziców, jednak przeszkodą są ogromne pieniądze. Koszt operacji, miesięcznego pobytu pooperacyjnego w austriackim szpitalu i transportu medycznego to kwota prawie 75 000 euro, którą wpłacić trzeba tydzień przed planowanym na 24 listopada 2020 roku zabiegiem.

Czasu zostało niewiele. Wszystkie ręce na pokład!!!

Zbiórki pieniędzy na rzecz operacji prowadzona jest na portalu siepomaga.pl oraz na portalu społecznościowym: Licytacje dla Rycerza Ignasia Stachulak ►

Wszystkie osoby chcące włączyć się w pomoc kontaktować się mogą także z Oficerem Prasowym KPP Wąbrzeźno – mł. asp. Krzysztofem Świerczyńskim tel. 609-461-662

(KWP w Bydgoszczy / kp)