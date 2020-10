Pijani kierowcy w akcie zemsty chcieli staranować świadka Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O dużym szczęściu mogą mówić uczestnicy niedzielnego zdarzenia na DK 86 w rejonie Sarnowa. Pijana para jadąca fordem w akcie zemsty na świadku, który próbował udaremnić im jazdę, postanowiła go staranować. Kierowca opla astry w ostatnim momencie uniknął zderzenia. 38-letnia kobieta i jej o dwa lata starszy partner zakończyli jazdę na barierach energochłonnych

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, 11.10.2020 r., na drodze krajowej nr 86 w rejonie Sarnowa. Jadący w kierunku Siewierza kierowcy zauważyli forda s-max, którego kierowca wykonywał podejrzane manewry, wskazujące na to, że może być pod wpływem alkoholu. Na obywatelską interwencję zdecydował się jadący oplem astrą 30-latek. Wykorzystując zatrzymanie forda, podbiegł do drzwi od strony kierowcy i po ich szybkim otwarciu, sprawnie wyjął kluczyki ze stacyjki. Interwencja mężczyzny niestety nie doprowadziła do wyeliminowania niebezpieczeństwa. 30-latka zaatakował bowiem pijany, 40-letni kierowca forda i jego 38-letnia partnerka. Niewiele pomogło wyrzucenie kluczyków na pobocze i salwowanie się ucieczką. Odgrażająca się para, po odnalezieniu kluczyków, z zamiarem staranowania, zaczęła gonić uciekającą astrę. Za kierownicą auta tym razem znajdowała się kobieta. Pościg nie trwał jednak długo. Widząc w lusterku wstecznym zbliżającego się ze sporą prędkością forda, kierowca astry w ostatnim momencie zjechał w bok. 38-latka nie zdążyła już wykonać podobnego manewru i uderzyła w barierę energochłonną.

Jak ustalili policjanci, 40-latek i jego 38-letnia partnerka wracali z grzybobrania. Mieli w organizmach prawie dwa promile alkoholu. Dalszym ich losem zajmie się teraz sąd i prokurator. Oboje odpowiedzą zarówno za jazdę pod wpływem alkoholu, jak i groźby.

(KWP w Katowicach / mw)