Policjanci zarekwirowali hurtowe ilości papierosów bez akcyzy Data publikacji 13.10.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali obywatela Ukrainy, który w samochodzie przewoził prawie 35,5 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. W mieszkaniu natrafiono na kolejne kilkaset paczek. Mężczyzna usłyszał już zarzuty przestępstwa karno-skarbowego, za co grozi mu do 3 lat więzienia.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą nie ustają w walce z wprowadzaniem do obrotu nielegalnych towarów, w tym wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Likwidowanie składów „lewych” papierosów czy tytoniu, zatrzymywanie handlujących niedozwolonymi wyrobami skutecznie zmniejsza czarnorynkowe zaplecze. Jedna z ostatnich realizacji wymierzonych w handel nielegalnymi papierosami została przeprowadzona kilka dni temu na terenie Krakowa.

29 września br. w godzinach wieczornych na jednej z nowohuckich ulic kryminalni zwalczający przestępstwa gospodarcze z KWP w Krakowie wspólnie z krakowskimi funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali do kontroli drogowej samochód dostawczy, którym mogły być przewożone „lewe” papierosy. W kierowanym przez 50-letniego obywatela Ukrainy samochodzie policjanci natrafili na 35,5 tys. paczek, w których znajdowało się łącznie 708 500 sztuk papierosów, bez polskich znaków akcyzy. Policjanci ustalili również jednorodzinny dom, który służył sprawcy za magazyn na wyroby tytoniowe. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w nim kolejne 344 paczki papierosów. Zatrzymany usłyszał zarzuty nabywania i przewozu papierosów bez polskich znaków akcyzy, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek śledczych, prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu ukraińskiego. Przestępcza działalność obcokrajowca naraziła Skarb Państwa na straty sięgające 810 tys. zł.

(KWP w Krakowie / kp)